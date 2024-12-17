德國會表決對總理蕭茲失信任 2025年2月選舉勢在必行

中央社／ 柏林16日專電

德國國會今天表決總理蕭茲的信任投票案，記名投票結果顯示，有207位議員投下信任票，394名投下反對票，116人棄權，國會不再對蕭茲信任。

接下來，蕭茲（Olaf Scholz）將請求總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）解散國會，以便明年2月23日舉行新的國會大選。

蕭茲11月上旬開除自民黨（FDP）籍財政部長林德納（Christian Lindner）後，林德納率自民黨退出內閣，執政近3年的3黨聯盟內閣宣告瓦解，由於剩下207席社民黨（SPD）與117席綠黨（Greens）未達國會多數，蕭茲上週向國會提出信任投票動議。

在信任投票開始前，國會各黨團代表登記發言。蕭茲首先登場並強調，這場信任投票是為了一場新的選舉，「眼前需要對德國未來路線做出根本性的決定」。

蕭茲說道：「在這次選舉中，公民可以決定政治路線。因此，我今天向選民們提出信任投票，作為一個強大的國家，我們是否敢對未來進行大力投資？」

基民盟與基社盟（CDU/CSU）組成的聯盟黨（Union parties）黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）接著上台說：「您，蕭茲先生，不配贏得信任。」他稱國會舉辦信任投票是「鬆一口氣的一天」，還批評蕭茲缺乏尊重，尤其是對自民黨主席、前財政部長林德納的講話方式「更是徹頭徹尾無禮」。

梅爾茨也指責蕭茲的經濟政策失敗，「德國正經歷戰後最嚴重的經濟危機」，而蕭茲只是靠增加稅收和債務來加重後代負擔。

綠黨籍經濟部長哈柏克（Robert Habeck）隨後上台，他指出，「我們都被對方煩到」，綠黨已經盡一切努力確保政府繼續運轉。

哈柏克還表示，「政府不能對抗政府」，政府能夠保持能量持續運作是關鍵，且不是新的選舉就會讓一切更好，問題是「政治家如何再次贏回信任」。

蕭茲是德意志聯邦共和國1949年成立以來第9任總理，也是第6位提出信任投票的總理。

第1位是第4任總理布朗特（Willy Brandt）於1972年9月20日提出；接著是第5任總理施密特（Helmut Schmidt），在1982年2月3日由反對黨發起的信任投票中遭罷黜。

第6任總理柯爾（Helmut Kohl）繼任，他於同年12月17日提出信任投票。第7任總理施若德（Gerhard Schroeder）在任內共提出過2次信任投票，分別是2001年11月16日與2005年7月1日。

其中，布朗特、柯爾都輸掉國會的信任，而在重新舉辦的選舉中再次當選總理。

投票 蕭茲

延伸閱讀

民心思變！德國會信任投票在即 總理蕭茲料將如願闖關失敗

NBA／見證施羅德擊敗美國隊 柯爾興奮曝處女秀時間點

德國會將召開特別會議 表決對總理蕭茲信任投票案

MLB／賈吉世界大賽漏接球賣破140萬 柯爾「空城球」也結標

相關新聞

執政聯盟瓦解 德總理蕭茲尋求國會改選

德國國會十六日召開特別會議，表決總理蕭茲的信任投票，最後蕭茲在七三三席國會僅取得二○七票信任票，未達過半數三六七票，信任...

可望成為德國總理 梅爾茨挺烏 對中強硬

德國將在明年二月提前大選，最大在野黨基督教民主黨（CDU）支持度領先，黨魁梅爾茨有望成為下任總理。梅爾茨對中國大陸態度強...

政策攻防／德國數十萬敘難民去留 大選決定

德國預計明年二月大選，德國境內的敘利亞難民去留問題成為首波辯論議題。德國總理蕭茲說，歡迎在德國工作且順利融入的難民留下。...

德選制選情／735席全球最大國會 下屆減重

德國將在明年二月舉行國會大選，路透報導，德國國會下議院聯邦議院改選後，可能由四個到八個政黨組成，新國會權力分配目前很難預...

德總理蕭茲信任投票遭否決 國會將解散明年二月改選

德國國會16日召開特別會議，表決總理蕭茲的信任投票，最後蕭茲在733席國會僅取得207票信任票，未達過半數367票，信任...

加拿大財長方慧蘭請辭 自曝與杜魯道看法分歧

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）今天宣布辭去財長職位，並自曝她與總理杜魯道（Justi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。