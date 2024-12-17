執政聯盟瓦解 德總理蕭茲尋求國會改選

德國國會十六日召開特別會議，表決總理蕭茲的信任投票，最後蕭茲在七三三席國會僅取得二○七票信任票，未達過半數三六七票，信任投票遭否決，德國國會將解散並在明年二月廿三日提前改選。

蕭茲領導的執政聯盟已瓦解，他十六日也喊話國會否決這項信任投票。蕭茲表示，提早選舉是他的目標，「我們需要更多經濟成長」。他說，德國需要更多投資，才能在支應本身軍費之際援助烏克蘭。他指責前聯合政府成員自由民主黨不支持這個理念，導致政府垮台。

蕭茲主要對手、民調領先的基民黨黨魁梅爾茨說，蕭茲「不值得信任」，無法勝任總理領導聯合政府，還損害德國在歐洲領導地位，「你在歐盟的表現令人尷尬」。梅爾茨並批評蕭茲公開批評前執政盟友自民黨，未能展現應有的尊重。

衛報指出，蕭茲和梅爾茨這番談話，似都在為選舉拉票。

德紅綠燈內閣垮台 製表／馮克芸、茅毅 圖／聯合報提供

蕭茲在二○二一年組成三黨聯合政府，包括他領導的社民黨、經濟部長哈貝克為首的綠黨，以及財政部前部長林德納為代表的自民黨。社民黨代表色為紅色，綠黨為綠色，自民黨為黃色，這個聯合政府因此被稱為「紅綠燈聯盟」。

聯合政府成立以來，三黨不斷發生政策歧見。最近的爭執焦點是如何讓德國走出衰退泥淖，經濟衰退讓德國已成歐洲表現最差經濟體之一，聯合政府民調也持續滑落。為填補明年預算巨大缺口，蕭茲的社民黨和綠黨傾向增加稅收和舉債，自民黨卻認為應遵守憲法規定的「債務煞車」，避免過度舉債。蕭茲因此在十一月六日開除自民黨財長林德納，導致聯合政府垮台。

蕭茲在十二月十一日依基本法第六十八條規定，表示政府已無法有效運作，因此主動向國會下議院聯邦議院申請信任投票。

這項投票程序從台灣時間十六日晚間八時展開。蕭茲與國會各派別代表發言後，七三三名議員進行唱名表決。蕭茲所屬的社民黨投票支持蕭茲，而民調遙遙領先的最大在野黨基民黨和自民黨則投下不信任票，綠黨則棄權。

社民黨在總席次七三三席的國會中占有二○七席，聯合執政成員之一的綠黨有一一七席，二者相加未達過半數的三六七席。僅由社民黨和綠黨組成的少數政府，在國會無法獲得穩定多數支持，藉提起信任投票，提早舉行國會大選、重組滿足國會多數的新內閣，才能確保國政順利運作。

蕭茲接著將向總統史坦麥爾提出解散國會，史坦麥爾已表示會同意，依法在收到蕭茲要求後廿一天內宣布解散國會，接下來，國會必須在六十天內重新選舉，日期預定是明年二月廿三日。

歐洲新聞台報導，屆時蕭茲和聯合內閣將以看守身分續任，直到新政府組建完成。近年來德國國會選舉呈現各黨林立態勢，新政府組建可能需要數月時間。

政治新聞網站POLITICO報導，最新民調顯示，最大在野黨基民黨目前支持度百分之卅二，高居第一，黨魁梅爾茨很有可能成為新總理。極右派反移民的另類選擇黨支持度百分之十九，衝到第二，蕭茲的社民黨則以百分之十七居第三。