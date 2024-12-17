德選制選情／735席全球最大國會 下屆減重

德國將在明年二月舉行國會大選，路透報導，德國國會下議院聯邦議院改選後，可能由四個到八個政黨組成，新國會權力分配目前很難預測。

路透指出，新的聯邦議院選舉制度仍希望融合英美式單一選區制，以及多數歐陸國家的比例性。在舊選制中，在二九九個選區勝出者決定後，會另加席次補足國會來確保比例性，即政黨無論選區席次分配為何，都可獲得與全國政黨得票率相應的席次。

二○二一年，此選制導致聯邦議會出現七三五席，成為全球最大立法機構之一。但新法規則將聯邦議會席次限制在六百卅席，並著重比例性。

現在，若某政黨贏得比全國得票率還高的席次比率，部分選區將懸缺，懸缺席次會從贏者勝出幅度最小的選區開始。

政黨得票率一般來說要至少百分之五才能進入聯邦議會，但根據一個曾在新法中被廢除、後經法院裁定恢復的規則，政黨若能取得三個選區席次，即使全國得票率低於百分之五，也能按得票率分配席次。

距離改選還有段時間，民調數字仍不穩定，在國會取得席次的政黨可能介於四到八個；若僅有四黨，將產生二○一七年以來席次最集中的國會；若高達八黨，則是現代德國史上最多元一次。

目前民調來看，梅爾茨較可能領導聯合政府，可望納入社會民主黨、綠黨，也可能是其他政黨。另外，多數民調顯示極右派德國另類選擇黨（AfD）支持度居次，約在百分之十七，但其他政黨不願和他們結盟。