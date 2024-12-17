政策攻防／德國數十萬敘難民去留 大選決定

德國預計明年二月大選，德國境內的敘利亞難民去留問題成為首波辯論議題。德國總理蕭茲說，歡迎在德國工作且順利融入的難民留下。最大在野黨基民黨黨魁梅爾茨說，許多未在德國就業的敘國難民「可以且必須回去」。

敘利亞阿塞德政權八日遭推翻，伊斯蘭主義反抗軍接管政權，德國政壇持續議論是否遣送德國境內敘國難民回國。據德國聯邦統計局資料，截至去年底，約九十七點二萬名敘國人在德國尋求庇護，男性約占五十八點四萬人，女性卅八點八萬人。八十六點三萬人具就業能力，實際就業者為卅六點二萬人。

蕭茲十四日發布影片說，所有在德國工作且順利融入的敘國難民，都歡迎留在德國。他說，德國醫院就有將近五千名敘利亞醫師在工作，但阿塞德垮台後幾天內出現的若干聲明讓「敘利亞同胞」深感不安。

蕭茲說，部分難民希望能盡快返回家園，「只要情況允許，我們也將盡快提供支持」，首先得看未來幾天、幾周和幾個月內，敘利亞局勢如何發展。蕭茲十日曾說，敘利亞情況仍非常危險，此時提出遣送敘利亞難民回國的議題還太早。

梅爾茨十五日晚間受訪指出，沒有工作的敘利亞人沒有長期留在德國的願景，「三分之二的人沒工作，且多數是年輕人」。

梅爾茨說，許多人會留在德國是因為在當地工作且具有德國公民身分，但對那些不願意融入的人，情況允許時將必須遣返；若他們不自願這樣做，未來勢必可能且必須面臨驅逐。

英國廣播公司（BBC）報導，阿塞德垮台後，德國多地都有敘國人上街慶祝。反移民的德國另類選擇黨（AfD）領袖魏德爾發文說，在德國慶祝敘利亞「自由」的人顯然沒理由再出逃，應立即返回敘國。德國綠黨籍外交部長貝爾伯克則說，企圖濫用敘利亞現況來達成政黨政治目的者，已與中東現實脫節。

多數在德國的敘利亞人是二○一五年至二○一六年抵達，當時梅克爾政府決定不對逃離敘國內戰的難民關閉邊境。