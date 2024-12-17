可望成為德國總理 梅爾茨挺烏 對中強硬

德國將在明年二月提前大選，最大在野黨基督教民主黨（CDU）支持度領先，黨魁梅爾茨有望成為下任總理。梅爾茨對中國大陸態度強硬，也比現任總理蕭茲更加堅定支持烏克蘭。梅爾茨若上台，德國對外政策可能出現大轉變。

六十九歲的梅爾茨上周剛訪問基輔，他告訴烏克蘭總統澤倫斯基，願意提供柏林之前一直不給的金牛座長程飛彈，但也提醒「希望你們能攻擊俄國軍事基地，而非平民與基礎設施」。

這個態度和現任總理蕭茲大相逕庭。近來美國、英國都已同意，容許烏克蘭以美英援助的遠程飛彈攻擊俄國，但雖然烏克蘭多次請求加上國際壓力，蕭茲一直不同意提供德製遠程飛彈援烏。

梅爾茨若上台，另一個改變將是中國政策。今年四月，蕭茲曾率團訪北京，會見大陸國家主席習近平。蕭茲雖然批評中方大規模工業補貼，但分析家稱他整個訪問期間謹言慎行，擔心引發雙方貿易戰不利德國經濟。

梅爾茨則批評蕭茲此行，還發表了一些對中強硬談話。梅爾茨說，中國對內鎮壓，對外咄咄逼人，「公然武力威脅台灣，大規模擴張南海和東海軍力」，對德國安全構成愈來愈大的威脅，還抨擊北京支持北韓，援助俄羅斯侵略烏克蘭。

梅爾茨認為，在中國大陸的德國企業也受到壓制，德國應減少依賴大陸，避免像過去依賴俄國供應天然氣那樣，犯下錯誤。

梅爾茨在能源方面主張也和現任政府不同。他向來支持核能，曾對風電等再生能源表示懷疑。但德國政府已於二○二三年四月關閉最後三座核電廠，達成非核目標。梅爾茨領導的基民黨部分成員雖持不同態度，主張重返核電，並將核能列為實現氣候中和的能源選項之一，呼籲對剛退役的核電廠是否重啟進行專家評估。但針對核能重啟，梅爾茨已暫時排除這一可能性，成本太高是原因之一。

梅爾茨已當祖父，是天主教徒，出生於德國西部小鎮布里隆。他和同黨的前總理梅克爾不和，二○○○年代初梅爾茨試圖躋身黨內高層時，遭到梅克爾排擠，梅爾茨索性離開政壇，任職美國財經巨頭貝萊德集團德國子公司。梅克爾二○一八年卸任黨魁後，梅爾茨才又積極從政，但二○一八年、二○二一年兩度角逐黨魁失利，直到二○二一年重新選上國會議員，二○二二年終於選上基民黨黨魁。