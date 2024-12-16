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加拿大財長方慧蘭請辭 自曝與杜魯道看法分歧

中央社／ 渥太華16日綜合外電報導
加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）宣布辭去財長職位。(路透)
加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）宣布辭去財長職位。(路透)

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）今天宣布辭去財長職位，並自曝她與總理杜魯道（Justin Trudeau）在國家方向上意見分歧。

路透社及加拿大廣播公司（CBC）報導，方慧蘭在她的社群媒體X帳號發文，附上她致給杜魯道的信函。文中寫道：「週五，您告訴我，您不再希望我擔任您的財長，並為我提供另一個職位。」

據報導，方慧蘭也在信中提及：「幾經考慮，我得出結論，對我而言，唯一誠實可行之路是辭去內閣職務。」

方慧蘭還指稱，她過去幾週與杜魯道「對於加拿大的最佳前進道路意見分歧」。

加拿大 社群媒體 職位

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