德總理信任投票 通過機率低

德國國會16日召開特別會議，對總理蕭茲的信任投票案進行表決，由於蕭茲的執政聯盟在他上個月因預算問題開除財政部長後已經瓦解，外界多半預料表決不會通過，如此一來將引發國會提前改選。蕭茲本人也已喊話國會投不信任票，以便提前改選國會。

英國金融時報（FT）報導，蕭茲11日已根據德國基本法第68條規定，主動向聯邦議院申請進行信任投票。一旦信任案確定不通過，德國總統史坦麥爾將能敲定新的大選投票日，為已達成共識的明年2月23日，比原定改選日期提早七個月。

德國此刻正面臨經濟停滯和美國總統當選人川普重返白宮後的關稅威脅，其他引起選民分裂的選舉議題，包括是否要繼續提供烏克蘭更強大軍援來抵抗俄羅斯侵略，以及如何處理日益引起選民焦慮的移民問題。

目前這項信任案表決的唯一變數，就是少數來自極右派另類選擇黨（AfD）的國會議員表示，將會技術性支持蕭茲，以達到延後大選時程，和阻止目前民調最高的中間偏右基民黨（CDU）候選人梅爾茨（Friedrich Merz）可能勝選的目的。另類選擇黨反對梅爾茨提供烏克蘭長程飛彈的計畫。

據彭博最新彙整民調顯示，梅爾茨的基民黨支持率遠高於其他政黨，達到31%。其次是另類選擇黨的約18%和蕭茲的社民黨（SPD）的17%，綠黨則以13%排名第四。不過，梅爾茨很可能還是需要與社民黨或綠黨結盟，才能組成多數政府。

梅爾茨目前打算讓德國回到過去戰後重建時的那套政策框架，包括低稅率、有限度的監管及發放基本社會救濟金。這意味著地方政府角色將變小，同時也不會大幅鬆綁所謂的債務減速機制（debt brake）。彭博資訊指出，這套「安全牌」改革恐怕不足以讓德國經濟煥然一新。