歐盟啟動Iris²衛星群網絡計劃 力拚馬斯克旗下星鏈

歐洲聯盟的旗艦衛星群計劃今天啟動，歐盟與一個歐洲財團簽署特許合約，用來開發一個安全的天基（Space-based）通訊系統。

歐盟衛星群計劃Iris²，構想建立由近300顆衛星組成的多軌道網絡，用來和億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）和亞馬遜（Amazon）的古柏計畫（Project Kuiper）等美國衛星網路服務提供商競爭。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）說：「這個尖端的衛星群計劃將保護我們關鍵的基礎設施，連接我們最偏遠地區，並增加歐洲戰略自主性。」

Iris²系統是以公私合夥關係開發的，將為政府和私人客戶提供服務。

Iris²的預算預估為106億歐元（111億美元），將可為軍事、國防和外交目的提供安全通訊。

根據歐盟的說法，監視、自然災害受災區的連線以及提供商業寬頻通訊服務都是其他潛在用途。

歐盟今天和SpaceRISE簽署為期12年的特許合約，以實施這項專案，SpaceRISE是由法國的歐洲電信衛星（Eutelsat）、西班牙的西班牙衛星（Hispasat）和盧森堡的衛星服務商SES領導的財團。

歐盟執委會國防和太空執委庫比柳斯（AndriusKubilius）稱讚簽署合約啟動「一個更強大、更連結、更有韌性的歐洲願景」。