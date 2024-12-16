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敘利亞阿塞德遭推翻後首發聲 稱離境「非事前計畫」：是俄羅斯要求

歐盟通過對俄第15輪制裁 首次全面制裁中國大陸實體和個人

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歐盟執委會主席范德賴恩出訪拉丁美洲，可能與南方共同市場簽署自由貿易協定。 美聯社
歐盟執委會主席范德賴恩出訪拉丁美洲，可能與南方共同市場簽署自由貿易協定。 美聯社

歐盟委員會本周一（12月16日）在一份聲明中表示，歐盟已通過針對俄羅斯的第15輪制裁措施。新的限制清單增加了84個個人和實體（54名個人和30個實體），其中包括7個中國個體和實體，具體為一名個人和兩家協助規避歐盟制裁的實體，另外還有四家向俄羅斯軍方供應敏感無人機部件和微電子部件的實體。

對中國採取的制裁措施將是歐盟首次全面制裁助俄中國個人和實體，其中包括旅行禁令和資產凍結。

歐盟一名外交官表示：「全面制裁的舉措向中國發出了一個重要信號。我們的態度是非常嚴肅的。」

歐盟制裁特使戴維·奧沙利文(David O'Sullivan)和烏克蘭官員指出，中國是向俄羅斯出售外國技術的主要途徑。

外交官們表示，在此之前，針對俄羅斯的制裁計劃中關於中國的制裁僅涉及出口管制，而不是全面制裁。

消息人士向路透社透露，歐盟委員會正在準備於1月份實施第16輪制裁措施，其中可能包括更廣泛的措施，例如針對俄羅斯液化天然氣和對歐盟公司在第三國的子公司的出口限制等等。

（路透社）

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