義大利外長宣布「以政挺商」新政 歡迎企業找大使幫忙

義大利外交部長塔加尼宣布，義大利外交政策將開啟全面「以政挺商」的新道路，致力為義大利製造與出口提供政治支持，核心包括三大要點：促進成長、減少官僚與財政帶來的壓力，及投資核能降低能源成本。

塔加尼 （Antonio Tajani）今天接受義大利晚郵報（Corriere della Sera）專訪指出，他將邀集義大利駐各國大使舉行大型會議，義大利總統馬達雷拉（SergioMattarella）也會參加，在為期4天的活動中，討論義大利外交政策、出口政策等議題。

塔加尼表示，在外交路線部分，首先會討論義大利將舉行的烏克蘭和平會議，也會與瑞士外交部長、聯合國代表交換意見，後面2天議程將移師北部商業大城米蘭舉行，聚焦在出口議題。

塔加尼解釋，移師米蘭開會「象徵一項新政策」，外交部將全力為義大利企業提供支持，特別是佔義大利GDP40%的出口企業，「義大利企業領導人將有機會與大使面對面，建立直接聯繫，尋求大使支持企業計劃」。

塔加尼表示，義大利政府也將加強外交部在外貿的功能，確保義大利大使館不僅代表外交政策，還必須與其他外貿機構一起成為義大利經濟成長的驅動力。他表示，「國際環境挑戰眾多，有兩場戰爭正同時發生，義大利政府也必須以這種方式支持經濟成長。」

塔加尼表示，義大利政府有許多難以消減的開支，單以國防來說，義大利是北約的一部份，必須支持相關軍事費用，「很多人問為何需要軍事開支，舉例而言，我們如何在沒有防禦能力情況下，保護行經紅海的商船？又如何確保出口與經濟？」