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關注緬甸局勢 國際會議聚焦跨境犯罪與5點共識

中央社／ 曼谷16日專電

緬甸政變即將滿4週年，與緬甸接壤的國家以及東南亞國家協會前後任主席國本週將舉行兩場會議，討論跨境犯罪問題如毒品和線上博弈，同時還將討論東協「5點共識」以及未來的發展。

泰國外交部今天表示，泰國外長馬利（MarisSangiampongsa）將在19日主持6國非正式諮詢會議，與會國家包含泰國、孟加拉、中國、印度、寮國和緬甸，這些都是和緬甸邊境有接壤的國家，這場會議將聚焦在邊境安全以及跨境犯罪的議題，特別是毒品和線上博弈的網路。

馬利緊接著在20日參加非正式會議的會外會，與會國包括東南亞國家協會（ASEAN）現任主席國寮國、前任主席國印尼以及明年的主席國馬來西亞，各國外長層級的與會代表將討論東協「5點共識」以及未來的發展。

泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）表示，19日的會議緬甸將派代表與會，20日的會議仍不清楚緬甸是否會參加。

緬甸軍方在2021年2月發動政變，同年4月東協與緬甸軍政府針對緬甸情勢達成「5點共識」，包括暴力須立即停止、各方應展開建設性對話等。但政變即將滿4週年，「5點共識」並未取得重大進展。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天在馬來西亞布特拉加亞（PutraJaya）與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）會面。兩人會後發布共同聲明，指出將全力促成執行「5點共識」，馬來西亞有意成立關於緬甸情勢的東協主席國特使辦公室，泰國表示支持馬來西亞擔任主席國期間對緬甸的重視。

泰國 緬甸 馬來西亞

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