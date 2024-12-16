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菲參議院批准相互准入協定 提升與日本防務合作

中央社／ 馬尼拉16日專電

在菲中南海情勢持續緊張之際，菲律賓參議院批准菲日相互准入協定（RAA），允許日本自衛隊到菲律賓參加聯合軍事演習及防衛合作活動。

菲律賓與日本於今年7月8日簽署這道協定，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於11月5日簽字並送交參議院審議，參議院今天一致批准，正式成為具效力的國際條約。

這道協定為來訪部隊的出入境、境內移動、軍事設備與基地使用、專業訓練等事務訂出規則，並就來訪部隊所作行為的釐清管轄權。

菲律賓參議院在新聞稿中說，菲日相互准入協定旨在深化兩國安全與國防交流，強化菲律賓武裝部隊與日本自衛隊之間的協同作戰能力，並在面臨「共同安全挑戰」之際，擴大海事合作。

雖然並未點名，但這道協定明顯是針對中國；日本與中國正陷於釣魚台（中國稱釣魚島）主權爭議，菲律賓與中國則不時在南海發生衝突。

菲律賓之前也先後於1998年和2007年，與美國及澳洲簽有性質類似的「軍隊互訪協定」（VFA）。

菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）今天形容相互准入協定的批准，是菲日兩國防務合作的「重要一步」。

巴迪亞在一份聲明中說，這道協定可透過與日本之間的技術轉移、情資分享以及強化合作，讓菲律賓武裝部隊提升海上疆域意識，同時也有助提升菲律賓因應安全挑戰的能力，特別是在南海爭議海域。

南海 日本 菲律賓

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