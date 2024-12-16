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日本四條畷市長選舉採電子投票 選民反應良好

中央社／ 東京16日綜合外電報導

日本大阪府四條畷市長選舉將在12月22日舉行投開票，特別的是，該市此次採用「電子投票」。一名18歲男性選民覺得電子投票很好，「比書寫（候選人）姓名更輕鬆」。

日本放送協會（NHK）報導，四條畷市政府昨天公告市長選舉，並從今天起到選舉日前一天開始事前投票，選民可以前往各投票所利用專用平板投下神聖一票。

日本各地方政府如果自行訂定條例，就能在地方選舉採用電子投票。根據主管機關日本政府總務省表示，雖然全日本至今曾有10個地方政府實施過電子投票，但因為相繼發生機器故障等理由，最後一次採用電子投票已是8年前的2016年。

四條畷市政府為減輕選務人員負擔，在今年8月相關條例制訂後，決定在這次市長選舉採用電子投票。

今天開始的事前投票，選民可以到各投票所使用專用平板，只要幾個步驟就能輕鬆完成投票。

已完成事前投票的18歲男性選民說，「比書寫姓名來得輕鬆也不會寫錯漢字，我覺得很好，應該推廣電子投票」。

另一名完成事前投票的68歲女性選民說，一開始聽說要採用電子投票時還有點擔心，「但實際上操作很簡單，希望之後也能順利進行，不要發生問題」。

日本選舉一般是採用選民自行書寫候選人姓名與政黨名稱的「書寫式投票」，而電子投票的方式，報導中介紹只需利用投票所內設置的專用平板，依照畫面指示選擇「開始投票」，再選擇「候選人姓名」，最後在確認畫面中按下「投票」，總計只需按3次畫面就能完成投票。

至於為何要採用電子投票，四條畷市政府列舉3項優點，第1是不會造成廢票，能確實反映選民意願；第2是負責開票作業的人員可從傳統約90人，減少到1/3的約30人；第3是開票時間也可以較傳統方式更為縮短。

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