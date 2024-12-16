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印尼前總統佐科威及兒子、副總統吉伯朗 遭開除黨籍

中央社／ 雅加達16日專電
印尼前總統佐科威遭開除黨籍。 路透社
印尼前總統佐科威遭開除黨籍。 路透社

印尼前總統佐科威、兒子副總統吉伯朗及佐科威女婿、棉蘭市長巴比遭民主奮鬥黨開除黨籍。印尼媒體引述民主奮鬥黨高層的說法指出，黨主席梅嘉娃蒂已簽署開除他們三人黨籍的信函。

印尼羅盤報（Kompas）等媒體今天報導，民主奮鬥黨（PDIP）高層透露，黨主席梅嘉娃蒂（MegawatiSoekarnoputri）已於14日簽署了開除佐科威（JokoWidodo）、吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）和巴比（Bobby Nasution）的信函。

民主奮鬥黨榮譽主席科馬魯丁（KomarudinWatubun）表示，他已收到梅嘉娃蒂的命令，宣布開除佐科威和他的家人黨籍。科馬魯丁說：「開除黨籍的信函簽署後，黨部將不對佐科威的行為承擔任何責任。」

根據羅盤報取得開除黨籍信函，民主奮鬥黨決定開除佐科威黨籍的原因共有9項，其中包括佐科威擔任總統期間的態度和行動違反黨規，以及今年總統大選時，佐科威未支持政黨推派的總統候選人，而是支持其他政黨推舉的候選人。

另外，信函中也提及，佐科威濫用權力干預憲法法院，「是破壞民族和國家的民主法治和道德倫理的開始」，並寫道，「這是違反黨紀倫理，屬嚴重違規行爲」。

佐科威與民主奮鬥黨的關係可回朔至他早期的政治生涯。2005年，身為木匠之子的佐科威代表民主奮鬥黨參選梭羅市（Solo）市長，2010年成功連任後，2012年轉戰雅加達省省長選舉也大獲全勝。

佐科威在民主奮鬥黨的全力支持下，2014年躍上印尼總統大位，並在2019年成功連任。

不過，今年總統大選時，他未表態支持政黨所推舉的候選人，反而暗中力挺他的長子吉伯朗擔任普拉伯沃（Prabowo Subianto）的副手，導致佐科威與民主奮鬥黨分裂，並被外界認為他背叛了所屬政黨。

佐科威的兒子吉伯朗過去也是在民主奮鬥黨的支持下，成功贏得梭羅市市長選舉，卻在今年總統大選中與普拉伯沃結盟贏得選舉，成為副總統。

另外，佐科威的女婿、棉蘭（Medan）市長巴比，當年也是在民主奮鬥黨的支持下，贏得棉蘭市長選舉，後來才加入普拉伯沃領導的大印尼行動黨（Gerindra），在今年地方選舉中，可望贏得北蘇門答臘省州長選舉。

學者認為，佐科威失去黨員身份後將會與各政黨積極接觸，以取得支持。

印尼戰略暨國際問題研究中心（CSIS）研究員尼基（Dominique Nicky Fahrizal）曾向中央社表示，佐科威若不具任何黨員身分，將會更容易受到政治對手攻擊，因此他將需要取得多個政黨支持，以防受到可能的攻擊。

佐科威最近政治動作頻頻，先後與普拉伯沃和多名政要人士會面。尼基指出，民主奮鬥黨實際上已和佐科威及他的家人切斷關係，因此佐科威將可自由選擇能夠支持他實踐政治抱負的政黨聯盟。

他說，這些政黨可能是從業黨、大印尼行動黨或國民使命黨（PAN），以藉此維護他的長子吉伯朗及女婿巴比的政治生涯。

印尼 普拉伯沃

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