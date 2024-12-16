墨西哥組織犯罪暴力猖狂 執政黨市長遭槍殺

墨西哥當局表示，墨西哥中部聖路易波多西州（San Luis Potosi）1名市長今天與其他3人一同遭到槍殺。這名市長是墨西哥執政黨國家復興運動黨（MORENA）的成員。

法新社報導，根據州檢署的說法，小鎮坦坎惠茲（Tancanhuitz）的市長佛朗哥（Jesus Eduardo Franco）和其他3名被害人在1輛車內被發現，4人全都已身亡。

墨西哥近幾年組織犯罪相關暴力事件層出不窮，攻擊對象包括數十名地方官員。

墨西哥媒體11月才報導，墨南格瑞羅州（Guerrero）城市奇潘辛戈（Chilpancingo）的市長阿科斯（Alejandro Arcos）就職不到1週就遭人斬首，頭顱還被放在1輛皮卡車車頂。

國家復興運動黨黨魁羅德里格斯（Rita Rodriguez）在社群媒體平台X發文寫道：「對於我們黨內同志、坦坎惠茲市長佛朗哥的死亡，我們深感遺憾。」

她還表示：「我們要求當局發現最終真相，找出應該負責的人。」