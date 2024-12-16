快訊

5縣市有感！台南晚間7點規模3.8地震 嘉縣最大震度4級

又擅闖！婦人竟帶小孩站鐵軌拍照 民眾嚇壞PO網警要查

中山大學「猴同學」闖教室上微積分 女學生手拿早餐驚恐對望

墨西哥組織犯罪暴力猖狂 執政黨市長遭槍殺

中央社／ 墨西哥市15日綜合外電報導

墨西哥當局表示，墨西哥中部聖路易波多西州（San Luis Potosi）1名市長今天與其他3人一同遭到槍殺。這名市長是墨西哥執政黨國家復興運動黨（MORENA）的成員。

法新社報導，根據州檢署的說法，小鎮坦坎惠茲（Tancanhuitz）的市長佛朗哥（Jesus Eduardo Franco）和其他3名被害人在1輛車內被發現，4人全都已身亡。

墨西哥近幾年組織犯罪相關暴力事件層出不窮，攻擊對象包括數十名地方官員。

墨西哥媒體11月才報導，墨南格瑞羅州（Guerrero）城市奇潘辛戈（Chilpancingo）的市長阿科斯（Alejandro Arcos）就職不到1週就遭人斬首，頭顱還被放在1輛皮卡車車頂。

國家復興運動黨黨魁羅德里格斯（Rita Rodriguez）在社群媒體平台X發文寫道：「對於我們黨內同志、坦坎惠茲市長佛朗哥的死亡，我們深感遺憾。」

她還表示：「我們要求當局發現最終真相，找出應該負責的人。」

墨西哥 社群媒體 運動

延伸閱讀

七成五希望政黨和解 學者盼綠拿出誠意

川普關稅政策企業撼不動 民眾開始採買囤貨

尹錫悅遭彈劾停職／執政黨倒戈 3個原因風向轉變

綠委一早魚貫佔主席台 徐巧芯：執政黨把自己當反對黨

相關新聞

德國聯邦議會預計2月改選 權力分配難預料

德國總理蕭茲預計將輸掉16日國會信任投票，為明年2月23日提前舉行聯邦議院改選鋪路。路透報導，德國國會下議院聯邦議院改選...

民心思變！德國會信任投票在即 總理蕭茲料將如願闖關失敗

德國國會16日召開特別會議，針對總理蕭茲的信任投票案進行表決，由於蕭茲所屬的執政聯盟已瓦解，外界多半預料他會過不了關，蕭...

總統魯拉簽署法案 巴西確立強制性碳市場

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）簽署一份監督碳權市場的立法，建立強制性碳市場的「巴西溫...

曾服務5總統…韓代理總統韓惪洙通話拜登 鞏固韓美同盟

南韓國會14日表決通過總統尹錫悅彈劾案後，白宮以及代理總統的南韓國務總理韓悳洙辦公室均表示，美國總統拜登已與韓悳洙通電話...

影／雪地北韓兵屍體震撼曝光！俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

韓聯社引述《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）的報導稱，數十名北韓士兵14日在俄羅斯西南部庫斯克地區作戰...

西非三國盼擺脫同盟 共同體暫挽留半年

布吉納法索、馬利與尼日都想退出西非共同體，擺脫歐美對非洲影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。