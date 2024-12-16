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義總理辭歐洲保守黨團主席 挺前波蘭總理接任

中央社／ 羅馬16日專電

義大利總理梅洛尼宣布，她將辭去「歐洲保守及改革黨團」（ECR）主席一職，她支持「法律與正義黨」（PiS）的前波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）接下此職位。

義大利安莎（ANSA）通訊社報導，梅洛尼昨天出席義大利右派「Atreju年會」時做出此宣示。「Atreju年會」是梅洛尼從1988年發起迄今，每年為義大利右派政黨青年舉辦的政治大會。

梅洛尼表示，她當初答應延長擔任「歐洲保守及改革黨團」（ECR）主席至6月的歐盟選舉結束，現在她已完成任務。ECR需要一個「全職主席」，她的好友莫拉維茨奇會是候選人，她要全場以掌聲向親臨此次大會的莫拉維茨奇表達支持。

目前義大利執政黨是由右派聯盟組成，包括梅洛尼領導的「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy），副總理兼外長塔加尼（Antonio Tajani）的義大利前進黨（Forza Italia），副總理兼交通部長薩爾維尼（MatteoSalvini）的「聯盟黨」（League）。

右派執政聯盟近期在部分政治議題出現分歧，引發輿論質疑聯盟可能面臨不穩局面。

梅洛尼在會中鼓勵右派年輕支持者並肩作戰，她強調，右派團體彼此偶有意見衝突是常態，但若任何人把自身利益放在國家利益之上，結局必定不如預期，「我們最愛做的事就是讓左派失望」。

梅洛尼也喊話，義大利目前政府由多數派緊密合作帶來的穩定性，是當前變動局勢中最大力量，義大利政局穩定保證了國際信譽與權威，沒有穩定就不可能帶來福祉，因此她感謝右派盟友，並希望「在未來幾年持續合作」。

梅洛尼另對工會展現強硬態度，她表示，「罷工不是為了幫助工人，是為了幫助左派。長期以來，那些幫助左派的人並不幫助工人。」梅洛尼嘲諷，一些工會領袖煽動社會抗爭，使用了前所未有的激烈言詞，「如果我們講這種話，聯合國藍頭盔（指聯合國維和部隊）就會進駐了。」。

對於處理移民議題，義大利在阿爾巴尼亞打造的「移民收容中心」一度遭義大利法院裁定違法，導致移民再度被遣送回義大利，引發政治角力。

梅洛尼表態，阿爾巴尼亞打造的移民收留中心一定會運作下去，移民必須在那裏度過每一天，直到她的任期結束為止。她強調這麼做是為了「打擊黑手黨組織偷渡移民」，祈求義大利全國國民支持。

梅洛尼 移民 義大利

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