日美澳印海巡擬首度實施聯合訓練 合力抗中

日媒報導，面對中國在海洋強化威嚇行動，日本、美國、澳洲與印度的海巡當局預計2025年1月在日本東京灣展開首度聯合訓練，意圖維護及強化基於法治的海洋秩序。

日本讀賣新聞報導，日本海上保安廳預計2025年1月首度攜手美國、澳洲及印度海巡當局，在東京灣及橫濱港周邊實施4國訓練；另外，日本、美國與菲律賓3國，正規劃2025年3月在日本鹿兒島外海進行聯合訓練。

報導指出，面對中國在東海、南海及印度太平洋強化威嚇行動，藉由周邊國家海巡當局合作，意圖維護及強化基於法治的海洋秩序。

報導從相關國家消息管道得知上述訊息。日美澳印已在四方安全對話（Quad）框架下將海洋安全保障作為主要議題之一深化合作，明年還將互派人員登上各國海巡當局巡邏船，在印度太平洋展開巡邏共同任務，並成立「印度太平洋海洋訓練倡議」，對於提供東南亞各國及太平洋島國提升執法能力等事項進行協調。

配合印度海岸警衛隊大型巡邏船將到訪日本橫濱港，日美澳印海巡單位將從2025年1月8日起首度進行聯合訓練。

日印將與美國海岸巡防隊和澳洲邊境部隊（ABF）共同進行訓練，透過油污和有害物質的防治訓練等確認彼此作法，有助4國在印度太平洋的共同任務。

另外，日美菲海巡當局繼2023年6月在南海實施聯合訓練後，也決定在日本近海進行第2次訓練。3國巡邏船預計2025年3月在鹿兒島灣聚集，藉由海上搜救訓練等提高相互協調作業能力。

位於鹿兒島縣外海的大隅海峽，常見到中國公務船與軍艦航行通過。相關人士表示，菲方巡邏船配合參加訓練，也預定在日本進行船體維護。

面對中國強行發展海洋，日本海上保安廳近年藉由少數國家框架進行多層次合作，希望穩定海洋秩序。日美韓海巡當局今年6月也首度在京都舞鶴海域舉行海上聯合訓練。

中國海警局對於日美韓等國的動作，也在台灣周邊海域參與中共海軍演習，並於今年9月到10月在北太平洋與俄羅斯相關單位舉行聯合巡邏，還首度派遣海警船赴北極海，向外界展現中俄團結態勢。