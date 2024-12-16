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台灣愛心米撫人心 為土耳其震災區災民送溫暖

中央社／ 特拉維法16日專電

土耳其代表黃志揚11日赴哈泰市，出席台灣援助震災區重建生活的白米捐贈儀式，展現國際人道關懷精神。哈泰市府代表感謝台灣持續援助8000戶家庭，為重建之路帶來希望。

2023年土耳其大地震造成嚴重災情，其中土敘邊界最大城市哈泰（Hatay）市受創最深。駐土耳其代表黃志揚11日拜會哈泰市市長約土克（Mehmet Öntürk），並出席在該市TOKI-AFAD臨時安置中心舉辦的台灣援助40噸白米捐贈儀式。市府副秘書長康德米（UğurKandemir）代表市長出席致詞，現場聚集了市府官員、超過100多戶的受贈家庭、難民及弱勢災民，還有身障人士代表等。

黃志揚一抵達，民眾熱情迎接，爭相合影，甚至有人親吻黃大使的臉頰，表達對台灣的感謝，直言台灣並未忘記這座邊境城市的災民。

黃志揚致詞時表示，自2023年地震發生後，台灣立即提供救援物資並派遣專業搜救隊，隨後在11個受災省份推動12項賑災計畫，範疇涵蓋緊急援助、庇護、食物、健康、衛生、教育及身障等。為實地了解災後重建情況，黃志揚已12度造訪哈泰市，是他任內最常到訪的土耳其城市，在其心中占有特殊地位。

黃志揚強調，作為國際社會負責任的一員，台灣始終全力支援全球人道危機與自然災害。儘管台灣與土耳其相距超過8000公里，但台灣人民的心始終與土耳其同在。人道援助已成為駐土耳其代表處的重要工作之一。

特別感謝哈泰市政府對此次捐贈活動的協助，他指出，台灣對土耳其的白米援助已持續4年，每包米都承載著台灣人民的愛與支持。儘管重建之路依然充滿挑戰，台灣期盼災民能以堅韌和樂觀的態度迎接挑戰，早日恢復正常生活。

哈泰市府副秘書長康德米致詞時表示，哈泰省是去年地震中受災最嚴重的地區，許多建築倒塌，無數民眾罹難，部分災民被迫遷至其他省分。

現任市長約土克上任後，迅速推動各項賑災與重建工作，讓市民逐步返回家園。市府特別感謝包括台灣在內的國際友人，也感謝台灣及駐處對哈泰市府團隊及人民之支持，這次援米共有8000戶受益，感謝台灣在哈泰地區人民還在困難之際持續幫忙，不離不棄。

據估計，哈泰省在地震中約42%的住宅及40%的非住宅建築物倒塌或嚴重損毀，導致災後初期許多災民流離失所，部分留守災區，居住在帳篷中。儘管震災已過近2年，但哈泰省的重建工作依然艱鉅。駐土耳其代表處除了早前運用台灣民眾捐款發放熱食及食物包外，此次與哈泰市政府合作發放40噸白米，進一步協助災民改善生活。

國際人道援助是台灣外交政策的重要一環，台灣每年都會針對有需求的國家與地區提供白米援助。2024年，台灣共援贈18個國家地區。駐土耳其代表處將秉持「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，持續與土耳其中央及地方政府合作，協助弱勢族群與難民，共同攜手度過困境。

土耳其 地震

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