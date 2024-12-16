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KOTRA：韓台陸晶片出口同質性高 韓企競爭加劇

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
南韓產業報告指出，該國晶片出口的競爭加劇。路透
南韓產業報告指出，該國晶片出口的競爭加劇。路透

南韓產業報告指出，該國晶片出口的競爭加劇，台灣是過去四年來，與南韓晶片出口同質性提高最多的國家，中國大陸則是南韓晶片的最大對手。

韓聯社報導，大韓貿易投資振興公社（KOTRA）16日發布的報告說，據南韓半導體的出口相似度指數（ESI），台灣過去四年來的出口相似度，大增7.6點至32.5，為主要半導體出口國中增幅最大的國家。

馬來西亞增幅排名第二，上揚6點至50.5。KOTRA說，大馬成了重要競爭者，是全球第五大半導體出口國，並處理全球13%的晶片組裝、測試、封裝。

與此同時，中國大陸是南韓晶片的最主要競爭對手，今年第3季大陸與南韓的半導體出口相似度達72.2。

報告讓南韓擔憂，該國未能取得技術優勢，可能會削弱在晶片業的出口競爭力。KOTRA說：「是運用技術優勢，擴大南韓出口市占的關鍵時刻。韓企須緊急籌畫策略，強化出口競爭力。」

半導體 南韓 馬來西亞

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