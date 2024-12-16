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馬來西亞首相安華、泰國總理貝東塔呼籲 依國際法和平解決南海爭端

中央社／ 吉隆坡16日專電

泰國總理貝東塔首次訪問馬來西亞，馬來西亞首相安華今天指出，兩人共同討論區域與國際議題，重申根據1982年的聯合國海洋法公約等國際法原則，以和平方式解決南海爭端。

貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天抵達馬來西亞，並與安華（Anwar Ibrahim）舉行雙邊會談。這是貝東塔自今年8月上任以來首次訪問馬來西亞。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、新海峽時報（New Straits Times）報導，馬來西亞與泰國將強化貿易與投資，期盼雙邊貿易在2027年達到美金300億元（約新台幣9750億元）。

安華表示，馬來西亞與泰國擁有巨大經濟潛力，兩國應共同努力實現目標。

由於馬來西亞北部與泰國南部接壤，安華指出，馬來西亞北部地區需要更多的經貿投資，泰國南部地區也有相似的需求。兩國邊境地區面臨水災等水資源管理問題，需要共同密切合作，改善邊境地區的聯絡道路與鐵路交通，促進邊境貿易互動。

安華表示，馬來西亞同意藉由對話促進泰國南部與馬來西亞北部的和平發展。

對於南海爭議議題，兩人重申根據1982年的聯合國海洋法公約（UNCLOS）等國際法原則，以和平方式解決南海爭端。

馬來西亞外交部指出，兩人共同主持了馬泰第7次磋商會議，會中回顧雙邊關係並探索進一步合作機會，也對區域和國際議題交換意見。

安華與貝東塔還見證有關文化、藝術與遺產的合作備忘錄，以及橡膠產業發展與經濟合作備忘錄交換儀式。

安華今天在社群媒體平台臉書（Facebook）表示，貝東塔首次訪問馬來西亞，對加強馬泰兩國深厚友誼具有重要意義。

泰國在2023年是馬來西亞的第6大貿易夥伴，也是東南亞國家協會（ASEAN）的第2大貿易夥伴。今年從1月到10月的雙邊貿易達207億5000萬美元。

南海 泰國 馬來西亞

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