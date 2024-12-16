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美軍艦8年來首度停靠柬埔寨港 緊鄰中資雲壤海軍基地

中央社／ 柬埔寨施亞努港16日綜合外電報導

一艘美國軍艦今天停靠柬埔寨，距離中國協助翻修的柬埔寨雲壤海軍基地只有約30公里，這是8年來美國軍艦首度停靠北京最親密地區盟邦之一的港口。

華盛頓與金邊的關係多年來持續惡化，在柬埔寨前領導人洪森（Hun Sen）的領導下，中國投入數十億美元協助柬埔寨發展基礎設施。

法新社記者看見，柬埔寨海軍人員今天歡迎美國薩凡那號軍艦（USS Savannah）抵達南部港口城市施亞努（Sihanoukville）。

柬埔寨國防部13日說，這次為期5天的訪問用來「加強和擴大友誼」並「促進雙邊合作」。

自2022年以來，中國一直資助距離施亞努約30公里的雲壤海軍基地（Ream Naval Base）的翻修，這個基地最初部分使用美國資金建造。

華盛頓表示，雲壤海軍基地可能使北京在暹羅灣（Gulf of Thailand）附近有爭議的南海獲得重要的戰略地位，中國宣稱對南海幾乎擁有全部主權。

柬埔寨領導人一再否認讓任何外國勢力使用雲壤海軍基地。

中國軍艦去年12月首度停靠這個363公尺長的碼頭。

柬埔寨2017年初取消與美軍在過去7年中舉行的聯合演習。

柬埔寨國防部說，自2007年以來，已有27艘美國海軍艦艇訪問柬埔寨，載有103名官兵的薩凡那號軍艦來訪是8年來首度停靠。

薩凡那號高階軍官將與雲壤海軍基地指揮官會面。

柬埔寨 海軍 軍艦

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