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巴西總統魯拉跌倒腦出血 術後情況良好順利出院

中央社／ 聖保羅15日綜合外電報導

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在聖保羅（Sao Paulo）一家醫院接受緊急手術控制顱內出血後，今天順利出院。

在席利歐－利巴尼斯醫院（Hospital Sirio-Libanes）醫療團隊舉行記者會時，79歲的魯拉意外現身。他說：「我完好無損地站在這裡…準備平靜地返家。」

他後來離開醫院時，微笑著向媒體記者揮手致意。

魯拉10月在首都巴西利亞（Brasilia）總統官邸的浴室摔倒、頭部受到撞擊，核磁共振（MRI）掃描顯示他的大腦與硬腦膜之間存在出血情況，醫療團隊10日替他開刀，進行顱骨穿孔引流手術以減輕壓力。

魯拉接著在12日接受後續手術，來降低顱內膜再次出血的風險。

魯拉的醫生卡里爾（Roberto Kalil）在記者會上表示，總統可以恢復活動，但需休養15天。

魯拉會在聖保羅待到16日，接受後續檢查，一旦確認無虞，就能返回巴西利亞、恢復正常生活。

卡里爾說：「唯一的限制是進行體能訓練。」

另一名醫生傑莫里奧（Ana Helena Germoglio）表示，魯拉康復情況「超乎預期」。

巴西 手術 魯拉

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