西非三國盼擺脫同盟 共同體暫挽留半年

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

布吉納法索、馬利與尼日都想退出西非共同體，擺脫歐美對非洲影響。不過三國15日同意暫時留在共同體半年，再評估是否要退出。由於三國目前領導人都是政變上台，且將過去合作的美國與法國等西方勢力驅逐，因此希望另起爐灶，這恐讓西非共同體的影響力減弱，因此共同體近來仍很積極挽留。

三國不滿西方勢力

根據《半島電視台》報導，布吉納法索、馬利與尼日宣布與西非共同體達成協議，將從明年1月29日開始有享有6個月的猶豫退出期，決定是否要退出西非共同體。3國領導人由於都是政變上台，西方共同體還曾揚言派兵鎮壓，但隨後便轉變態度希望3國留下。

但布吉納法索、馬利與尼日已經成立三國的「薩赫爾國家聯盟」，並將過去長期合作的法國（過去的殖民母國）與美國軍隊（反恐需求）驅離，迎接俄羅斯的傭兵部隊。《英國廣播公司》提到，三國仍維持對西非共同體居民免簽入境。共同體則擔心若三國退出，將會對西非共同的自由貿易與4億民眾的行動，造成安全威脅。

恐成恐怖組織溫床

西非薩赫爾地區長年來就是蓋達、ISIS等恐怖組織的溫床，因此局勢相當不穩定，布吉納法索、馬利與尼日從2020年以來陸續都傳出政變，三國領導人都顯示對既有局勢的不滿，因此期待另起爐灶，目前正由塞內加爾總統、也是西非共同體輪值主席法亞負責與三國協商，爭取明年7月以後能繼續留在共同體。

非洲目前有非洲聯盟、西非共同體、東非共同體等區域組織，非洲各國希望透過區域組織強化各國經濟合作，並強化國際影響力。

以西非共同體為例，2027年將由奈及利亞主導，使用共同體共同貨幣Eco；至於東非共同體則於2007年與歐盟協定經濟夥伴關係，以消除歐洲進口工業產品關稅，增加農產品出口為目的。

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