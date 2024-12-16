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埃及太陽能發電廠新落成 總理承諾停電夢魘不再

中央社／ 開羅16日專電

埃及再生能源領域旗艦專案「阿拜多斯1號太陽能發電廠」日前落成揭幕，埃及總理馬德布利發表演說時表示，阿拜多斯1號電站落成是埃及清潔電力發展重要里程碑，且可穩定國家電網，讓民眾遠離過去2年曾發生的減載停電夢魘。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，阿拜多斯1號（Abydos 1）太陽能發電廠位於埃及南部亞斯文省（Aswan）孔孟波（Kom Ombo）沙漠，占地1萬平方公尺。電站已經通過併網測試，並於10月正式併網。

埃及總理馬德布利（Mustafa Madbouly）14日參加落成典禮時表示，電力和再生能源部成功解決埃及過去2年讓民眾苦不堪言的嚴重停電問題，不需再經歷每天固定停電高達4小時夢魘，並提高供電品質和效率。且明年夏天會有其他新能源發電計畫投入營運，彌補其他剩下的3000至4000兆瓦電量缺口。

阿拜多斯1號由阿拉伯聯合大公國的AMEA Power公司直接投資4.4億美元，透過其子公司ASPC開發、持有和營運，產能為500兆瓦，可為54萬戶家庭提供清潔電力。

AMEA Power隸屬阿聯的諾維斯（Al Nowais）投資集團，預計到今年底，該公司將在埃及投資超過20億美元，進行5項3000兆瓦發電專案，包括2項即將在蘇伊士灣（Gulf of Suez）建設500兆瓦風力發電站的協議。

除能源貢獻外，阿拜多斯1號也創造5000個直接就業機會和1200個間接就業機會。在環保方面，阿拜多斯1號預計每年可減少碳排放78萬2300噸，為埃及永續發展目標發揮關鍵作用。

落成典禮當天，AMEA Power董事長諾維斯（Hussain Al Nowais）也宣布正式啟動價值6億美元投資金額的阿拜多斯2號太陽能發電廠工程，可望再提供1吉瓦清潔電力，為埃及鞏固成為區域性再生能源創新中心角色的目標。

停電 再生能源 埃及

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