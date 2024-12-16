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敘利亞難民遣返或留下 成德國大選首波辯論議題

中央社／ 柏林15日專電

敘利亞總統阿塞德垮台，敘利亞難民的去留成為歐洲各國熱議議題。德國總理蕭茲認為應先觀望敘利亞局勢發展；國會最大反對黨聯盟黨呼籲，儘速在邊境拒絕更多敘利亞難民入境。聯盟黨總理候選人梅爾茨今晚公開要求，沒有工作的敘利亞人須返回家園。

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權垮台逃亡滿一週，伊斯蘭主義組織目前接管政權，德國政壇持續議論是否把德國近百萬名敘利亞難民遣送回國。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）14日發布最新「總理影片」，蕭茲說，「任何在這裡工作的、順利融入的，都歡迎在德國留下來。這完全是不言而喻」。

蕭茲說，「光是我們的醫院，就將近有約5000名敘利亞醫師在那裡工作」，然而在獨裁者阿塞德垮台後幾天內的「一些聲明」讓「敘利亞同胞」深感不安。

蕭茲表示，「一些難民希望他們能盡快返回家園，只要情況允許，我們也將盡快提供支持」，首先得看接下來的幾天、幾週和幾個月裡，敘利亞在沒有阿塞德的情況下會往什麼方向發展。

聯盟黨（Union）黨主席黨梅爾茨（Friedrich Merz）今天晚間在德國公共廣播聯盟（ARD）「柏林快報」（Report from Berlin）節目中，以線上影片形式接受主持人戴斯（Matthias Deiss）訪問。

梅爾茨認為，沒有工作的敘利亞人沒有長期留在德國的願景，「三分之二的人沒有工作，且多數是年輕人，其中很多人可以、且必須回去」。

梅爾茨表示，許多人會留在這裡是因為在這裡工作，且具有德國公民身分，但對於那些不願意融入的人，當情況允許，將必須被遣返。如果他們不自願這樣做，勢必在未來可能且必須面臨驅逐。

據德國聯邦統計局（Destatis）指出，在德國登記約100萬敘利亞難民，其中有86萬3000人具有就業能力，實際就業者則為36萬2000人；此外，約21萬人受社會安全金補助；約25萬人登記找工作，約15萬人登記失業。

德國 敘利亞

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