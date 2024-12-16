韓元韓股今上漲 尹錫悅彈劾案過關、市場甩不確定性

南韓股匯市今天開盤後上漲，反映投資人冷靜看待總統尹錫悅彈劾案在上周末過關的最新發展。

韓股Kospi指數盤初一度上漲0.9%，正邁向收復尹錫悅在3日意外發動短暫戒嚴以來的所有跌勢。

韓元則升值多達0.5%至1,428.20韓元兌1美元。近期的政治動盪已導致韓元劇貶。

新韓銀行經濟分析師So Jaeyong表示：「彈劾案的過關將代表韓元面臨的政治不確定因素最糟時期已經過去，而市場中將能夠判斷匯率的方向。這有助讓韓元的貶勢限制在大約1,444韓元兌1美元左右。」