德國會將召開特別會議 表決對總理蕭茲信任投票案

德國國會16日將召開特別會議，審議並表決對總理蕭茲的信任投票案。總統史坦麥爾說，「我希望我們遵循以往選舉與政府組建傳統，在合理期限內形成一個穩定政府」。依法他將對投票結果決定是否解散國會及決定新的國會選舉日期。

蕭茲（Olaf Scholz）上週依德國「基本法」第68條，要求國會對他進行信任投票。依法，在總理提出信任投票動議到國會對提案進行表決，必須至少間隔48小時。

史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）代表德國憲法機構，若蕭茲未通過信任投票，他有是否解散國會的決定權，一旦宣布國會解散，新的選舉須在60天內舉行。

史坦麥爾13日出訪非洲時回應德國公共廣播聯盟（ARD）時表示，「執政聯盟的終結非比尋常，但不是世界末日，『我們有功能健全的組織』」，在可能決定解散國會前，將從本週起與國會政黨代表與團體對話。

他也呼籲德國人正視柏林圍牆倒塌35年後的和平演進，在耶誕假期間反思自己的一票，「我們都記得成千上萬人走上街頭，在全德各地為自由選舉而奮鬥，每個人都該投票，每一票都對下屆聯邦政府具有決定性意義」。

由蕭茲帶領的聯邦內閣自2021年12月運行至今，在協商明年度總預算分配時出現分歧，蕭茲在11月6日閃電開除自由民主黨（FDP）主席、前財政部長林德納（Christian Lindner），並因此失去國會多數。

蕭茲依法向國會提出信任投票案動議。由於對總理進行信任投票不屬於政治日常，在德意志聯邦共和國史上只發生過5次，其中兩德統一後出現過2次，分別是2001年與2005年，因此國會如何進行議程的定義也相對廣泛。

據悉，特別會議在週一（16日）下午1時開始，蕭茲有25分鐘的時間，對提出信任投票動議作出解釋，接著2小時辯論議程，國會各派別與團體代表登記發言；最後733位議員對蕭茲的總理信任投票案將進行唱名表決。

為提前舉行國會選舉，多數議員須在唱名中表達對蕭茲不信任，外界預估蕭茲無法單獨帶領內閣通過信任案。

207位社會民主黨（SPD）議員將宣示對蕭茲的信任；擁117票的綠黨（Greens）宣布棄權；由社民黨、綠黨與自民黨組成的紅綠燈聯盟瓦解後，90席自民黨議員不太可能再次信任蕭茲，這也適用於196位聯盟黨（Union）議員。即便握有76席的極右翼德國另類選擇黨（AfD）可能表達同意，蕭茲都不太可能獲得絕對多數367票。

2021年國會選舉，蕭茲引領中間偏左的社民黨以207席成為國會最大多數。當時他希望內閣跳脫長期以來的大聯合政府模式，亦即不再與由擁有153席基民盟（CDU）與43席社民盟（CSU）組建的聯盟黨成立聯合政府。

取而代之，蕭茲與綠黨與自民黨共同組成3黨聯盟執政內閣，由於社民黨代表紅色，綠黨代表綠色，加上自民黨的黃色，執政聯盟又被稱為「紅綠燈聯盟」，是1991年兩德統一後首次出現的內閣形式。自此，握有196席的聯盟黨從長期執政角色成為國會最大反對黨，由基民盟黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）擔任黨團領袖。

若蕭茲在表決中未獲得多數票，他將隨即前往德國總統府貝爾維尤宮（Bellevue Palace）會見史坦麥爾，要求總統解散國會，並舉行新的選舉。