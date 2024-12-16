商議敘利亞新局 反抗軍領袖與聯合國特使會面

敘利亞反抗軍的加密通訊軟體Telegram頻道今天張貼聲明稱，推翻總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的伊斯蘭主義領導人今天與聯合國秘書長敘利亞問題特使裴凱儒見面。

法新社報導，聲明指出，沙姆解放組織（Hay'atTahrir al-Sham）領導人喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）與裴凱儒（Geir Pedersen）商討「政治局勢已然發生的轉變」，使得更新聯合國安全理事會2015年決議「因而有其必要」，以「符合新的現實情況」。喬拉尼現在使用本名夏拉（Ahmed al-Sharaa）。

前身是蓋達組織（Al-Qaeda）敘利亞分支努斯拉陣線（Jabhat al-Nusra）的沙姆解放組織仍遭諸多西方國家政府認定為「恐怖組織」。

上述聲明中提及的2015年安理會2254號決議針對以政治途徑解決敘利亞問題制定路線圖，認定努斯拉陣線為恐怖組織。

裴凱儒10日表示，安理會將努斯拉陣線列為恐怖組織顯然是基於「一個複雜因素」，致力找出前進之路。不過他強調，重要的是透過這場內戰來檢視沙姆解放組織。

努斯拉陣線於2016年7月宣布脫離蓋達自立門戶，並與全球恐怖網絡劃清界線，以免成為外國聯軍攻擊目標。努斯拉陣線後來與其他武裝團體整併，於隔年成立沙姆解放組織。

上述聲明指出，喬拉尼強調「有必要專注在敘利亞領土統一、重建和實現經濟發展上」。他在會談中還提出「提供安全環境讓難民回家，並且為此提供經濟與政治支持的重要性」。

裴凱儒今天稍早曾敦促「涵蓋所有敘利亞人的政治進程」。他表示，這項進程顯然必須「在世界上其他國家協助和援助之下，由敘利亞人自己主導」。