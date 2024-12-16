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駐沖繩美軍 啟動部分撤離

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美日政府達成共識，減輕沖繩美軍基地負擔的18年後，駐日美軍陸戰隊宣布開始將首批約一百名陸戰隊員移師關島。圖為美陸戰隊先前與日本自衛隊一起在沖繩軍演。（路透）
美日政府達成共識，減輕沖繩美軍基地負擔的18年後，駐日美軍陸戰隊宣布開始將首批約一百名陸戰隊員移師關島。圖為美陸戰隊先前與日本自衛隊一起在沖繩軍演。（路透）

美國與日本政府達成共識減輕沖繩美軍基地負擔的十八年後，駐日美軍陸戰隊宣布開始將首批約一百名陸戰隊員移師關島。目前駐沖繩陸戰隊等約一萬九千人中，最終約九千人將遷離日本。

與一九七二年沖繩回歸日本時相比，美軍位於沖繩的專用設施面積到二○二二年已減少三分之二，但對面積僅占日本國土約百分之○點六的沖繩來說，高達七成駐日美軍設施仍集中在沖繩，負擔沉重。

日本放送協會（NHK）報導，駐日美軍陸戰隊宣布，已開始將約一百名陸戰隊員移師關島。根據聲明，這批陸戰隊員為後勤隊員。

聲明指出，這代表陸戰隊移師離開日本的第一階段，「日本政府與美國政府在減少對沖繩等地的社區影響同時，為了強化日美同盟嚇阻力與應處能力，也將持續進行合作」。

另外，日本自衛隊將可以和美軍共同使用位於關島的訓練場，陸戰隊表示，「藉由陸戰隊與自衛隊實施聯合訓練，強化同盟嚇阻力及應處能力，日美政府也會針對進一步聯合訓練的可能性持續進行協商」。

為減輕沖繩基地負擔，日美政府二○○六年達成駐日美軍陸戰隊部分兵力移師關島的共識，根據目前規畫，駐日美軍陸戰隊總共要將九千名隊員分別移師到關島及夏威夷，其中逾四千人將移往關島。

日本防衛省表示，接續第一階段的約一百人後，駐日美軍將階段性推動移師計畫。部隊移師預計將花費約八十六億美元，其中日本最多將分擔約廿八億美元。美軍將在移師地興建指揮部、營舍及訓練場等設備，而在訓練場的部分，自衛隊也可以和美軍共同使用。

日本經濟新聞報導，第一階段約百人移師，預計二○二五年度內完成。

日本經濟 美軍 陸戰隊

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