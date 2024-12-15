俄羅斯油輪遇風暴斷裂…傳運載數千噸石油產品 漏油汙染克赤海峽
俄羅斯官員表示，1艘運載數千噸石油產品的俄羅斯油輪在暴風雨中斷裂，導致石油洩漏至克赤海峽（Kerch Strait），另1艘油輪也因受損陷入困境。事故已導致至少1人死亡。
國營媒體發布的影片顯示，長136公尺、載有15人的伏加尼夫特212號（Volgoneft 212）油輪斷成兩截、船首已下沉，海浪不停拍打甲板。
路透社報導，官員指出，這艘懸掛俄國國旗的油輪建於1969年，目前已損壞並擱淺。
俄羅斯聯邦海洋與河流運輸局（Rosmorrechflot）表示：「現場出現石油產品洩漏的情況。」
俄羅斯聯邦緊急情況部指出，另一艘懸掛俄國國旗的船隻伏加尼夫特239號（Volgoneft 239）受損後正在漂流。這艘載有14名船員的油輪長132公尺，建於1973年。
兩艘油輪的載貨容量均為4200公噸左右。
官方聲明並未具體說明漏油規模，也沒有提到其中1艘油輪受損如此嚴重的原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言