在印尼服刑超過19年…澳洲毒販「峇里島毒梟集團9人幫」 5囚遣返回國

澳洲與印尼本月透過外交協商達成遣返協議，兩國政府今天宣布，「峇里島毒梟集團9人幫」（Bali Nine）剩餘的5名販毒集團成員已從印尼返回澳洲。

路透社報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）發布聲明表示：「澳洲政府可以確認，澳洲公民諾曼（Matthew Norman）、拉許（ScottRush）、史蒂芬斯（Martin Stephens）、陳思毅（Si YiChen，音譯）和祖蓋（Michael Czugaj）已返回澳洲。」

峇里島毒梟集團9人幫2005年因企圖從印尼度假勝地峇里島（Bali）走私超過8公斤海洛因遭到逮捕，這5人是該集團成員。

艾班尼斯說：「這些澳洲公民已在印尼服刑超過19年。現在是他們回家的時候了。」

印尼方面表示，這5人今早以囚犯身分從峇里島出境，並在澳洲城市達爾文（Darwin）降落。印尼當局強調，並未對他們給予任何赦免。

峇里毒梟集團9人幫中的主謀安德魯．陳（Andrew Chan）和同夥蘇庫馬朗（Myuran Sukumaran）2015年遭處決，當時澳洲政府召回駐印尼大使以示抗議。

另一名毒販勞倫斯（Renae Lawrence）服刑13年後，2018年獲釋返回澳洲；阮晉德青（Tan Duc Thanh Nguyen）則在同年因癌症死亡。

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