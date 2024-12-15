委內瑞拉選後示威數千人被捕 又一人死在獄中
一個非政府組織今天表示，抗議委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）贏得連任而遭逮捕入獄的民眾當中，又有1人在獄中死亡。
法新社報導，馬杜洛7月28日在備受爭議的大選贏得連任後，憤怒的民眾走上街頭抗議並堅稱反對派獲勝，數千名抗議人士被捕。今天傳出抗議人士獄中身亡的第2例。
根據非政府組織「委內瑞拉監獄觀察」（Venezuelan Prison Observatory）說法，44歲的阿爾瓦雷茲（Jesus Rafael Alvarez）這個月12日在中部城市卡拉波波（Carabobo）一座高度戒備的監獄中身亡。
卡拉波波22歲的兒子透過「委內瑞拉監獄觀察」發布聲明說：「他們懲罰了我的父親，並在監獄裡殺害了他。」
他告訴法新社，他是透過社群媒體得知父親去世消息並前往太平間，但他們不讓他看遺體，也沒有告知他死因。
委內瑞拉選後，示威者與安全部隊之間的衝突造成27人死亡，近200人受傷。
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