快訊

大陸女子遇害遭棄屍雪梨機場附近 台籍丈夫仍下落不明

班班喝鮮奶像「防空警報」？ 老師問：鮮奶之亂何時停

有利腸道又能控制血糖 專家教你從簡單碳水化合物改吃這種

尼日西部與布吉納法索邊界遭聖戰士攻擊 39人喪命

中央社／ 尼日首都尼阿美14日綜合外電報導

尼日國防部長今天表示，近日尼日西部與布吉納法索邊界發生兩次攻擊事件，39人遇害。

法新社報導，國防部在聲明中表示：「利比里（Libiri）和科科魯（Kokorou）社區發生兩起可怕的悲劇，被國防和安全部隊持續行動逼入絕境的犯罪分子，對手無寸鐵的平民發動攻擊。」

國防部表示，這些「野蠻行徑」導致利比里21人死亡，科科魯18人死亡，其中包括兒童。

聲明指出，兩起攻擊是在12月12日至14日之間發生，但沒有詳細說明攻擊發生的時間。

這些社區位於武裝分子肆虐的泰拉（Tera）邊境地區，該地區最近幾天遭到特別血腥的聖戰攻擊。

尼日、馬利和布吉納法索之間的邊境地區一直是與伊斯蘭國（Islamic State）以及蓋達組織（Al-Qaeda）相關的聖戰士藏身之處，這些聖戰士對政府發動叛亂戰爭。

當地消息人士12月7日告訴法新社，在最近的一次攻擊中，槍手攻擊貨運車隊，造成21名平民死亡。

國防部 尼日 死亡

延伸閱讀

美國官方說神秘無人機不構成威脅 共和黨議員：國防部撒謊

影／高雄駁二動漫祭找國軍戰車直升機助陣 文化局解釋了

獨／動漫兼搞國防 眼鏡蛇直升機冒險降駁二？航特部：安啦

明起大陸冷氣團來襲防10度低溫 周末高山有望迎降雪

相關新聞

日本外相岩屋毅將訪中國 擬25日與王毅會談

日本共同社報導，日本外相岩屋毅預計於24日訪問中國，並擬於25日與中國外交部長王毅舉行會談。岩屋毅將要求中方切實履行恢復...

載各國領袖出入烏克蘭 「鐵道軍一號」成另類外交橋梁

美國總統拜登去年訪問烏克蘭基輔，為了安全不能搭空軍一號，而是搭乘烏克蘭鐵路公司安排的特別列車，號稱「鐵道軍一號」。過去幾年眾多訪烏外國政要都搭過「鐵道軍一號」，這列專載外國貴賓的列車，有何特殊安排？

巴西總統魯拉術後情況良好 可下床走動

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）接受緩解腦部出血壓力的手術迄今4天，院方表示他仍在加護...

立陶宛挺台外長卸任 宣言聲明將繼續支持台灣

立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯日前發表卸任宣言，回顧任期4年的主要挑戰與成就，並表達堅定承諾民主和自由。他誓言卸任後將繼續支...

法國調查全球衝突論述台灣最獲支持 8成同意人民自決

法國智庫與國防高等研究院日前公布年度研究，調查法國人對於全球4大戰爭或衝突的各方論述抱持何種看法。報告顯示，台灣論述獲最...

增國安護欄 美中續簽科技協定

拜登政府卸任倒數，美中為已執行四十五年的科技合作協定（STA）再延五年效期；美國國務院指出，這次收緊合作範圍，不涉及兩國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。