尼日西部與布吉納法索邊界遭聖戰士攻擊 39人喪命

尼日國防部長今天表示，近日尼日西部與布吉納法索邊界發生兩次攻擊事件，39人遇害。

法新社報導，國防部在聲明中表示：「利比里（Libiri）和科科魯（Kokorou）社區發生兩起可怕的悲劇，被國防和安全部隊持續行動逼入絕境的犯罪分子，對手無寸鐵的平民發動攻擊。」

國防部表示，這些「野蠻行徑」導致利比里21人死亡，科科魯18人死亡，其中包括兒童。

聲明指出，兩起攻擊是在12月12日至14日之間發生，但沒有詳細說明攻擊發生的時間。

這些社區位於武裝分子肆虐的泰拉（Tera）邊境地區，該地區最近幾天遭到特別血腥的聖戰攻擊。

尼日、馬利和布吉納法索之間的邊境地區一直是與伊斯蘭國（Islamic State）以及蓋達組織（Al-Qaeda）相關的聖戰士藏身之處，這些聖戰士對政府發動叛亂戰爭。

當地消息人士12月7日告訴法新社，在最近的一次攻擊中，槍手攻擊貨運車隊，造成21名平民死亡。