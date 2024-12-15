快訊

影／冷氣團到 武陵農場最低溫1.3度 望溪亭融霜冒煙像仙境

NBA／勇士籃網達成交易共識 施羅德重返西區聯手柯瑞

立陶宛挺台外長卸任 宣言聲明將繼續支持台灣

中央社／ 維爾紐斯15日專電
立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯日前發表卸任宣言。新華社
立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯日前發表卸任宣言。新華社

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯日前發表卸任宣言，回顧任期4年的主要挑戰與成就，並表達堅定承諾民主和自由。他誓言卸任後將繼續支持烏克蘭、摩爾多瓦與台灣等國、推動全球自由與和平，並透過寫作與倡議延續使命。

藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）領導的「祖國聯盟」（Homeland Union）政黨在今年的國會選舉敗選，他表示未來將繼續就外交政策發表評論。

立陶宛新政府12日宣誓就職，藍斯柏吉斯在他個人網站上發表名為「作為外交部長的最後一天」的卸任宣言。文章提到他在疫情最嚴峻的2020年展開外交部的工作，最初的目標之一是牽制不友善政權的運作空間，但沒預料會面臨這麼多的挑戰。

藍斯柏吉斯指出，從白俄羅斯、俄羅斯、中國，到後來的伊朗和北韓，這些國家組成了「混亂軸心」，侵害、破壞西方國家人民的日常生活，包括立陶宛。他評論，西方民主國家面對俄烏戰爭未展現出該有的力量，以及與獨裁政權對抗的決心。

面對外界的好奇未來動向，藍斯柏吉斯並未透露細節，但強調：「我將首先支持烏克蘭，以及其他前線國家。你會看到我與摩爾多瓦並肩而行，支持喬治亞和白俄羅斯的人民，追求和平的歐洲未來。你會看到我支持台灣的抗爭，並提醒我們在西方國家那些強大的朋友與盟友，放棄追求自由的奮鬥會帶來怎樣的後果。」

他也祝願接任外交部長的布德里斯（KestutisBudrys）有足夠的力量與耐心，讓立陶宛繼續保持作為忠誠的跨大西洋伙伴和民主旗手的領導地位。

藍斯柏吉斯最後在宣言透露，自己正在整理對於戰爭時期外交的回憶與思考，預計將編輯出版。

藍斯柏吉斯是立國最支持台灣的政治人物之一。疫情期間，立陶宛捐贈台灣2萬劑疫苗，他曾說：「愛好自由的人們應相互關照」。

2022年，中國藉時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，發動軍事演習，藍斯柏吉斯在外媒發專文呼籲：「自由世界不能讓台灣成為第2個烏克蘭」。

台灣駐立陶宛代表處名稱多次在立國成為話題，他始終持堅定立場，認為台灣人民有權以「台灣」為名設立代表處。

台灣人 外交部 立陶宛

延伸閱讀

立陶宛新政府宣誓就職 施政聚焦國防與對台合作

立陶宛外委會主席：中國外交人員認證過期遭驅逐

陸外交部：立陶宛驅逐外交人員是粗暴挑釁

立陶宛驅逐3名大陸外交人員 中國大陸稱保留反制權利

相關新聞

立陶宛挺台外長卸任 宣言聲明將繼續支持台灣

立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯日前發表卸任宣言，回顧任期4年的主要挑戰與成就，並表達堅定承諾民主和自由。他誓言卸任後將繼續支...

巴西總統魯拉術後情況良好 可下床走動

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）接受緩解腦部出血壓力的手術迄今4天，院方表示他仍在加護...

法國調查全球衝突論述台灣最獲支持 8成同意人民自決

法國智庫與國防高等研究院日前公布年度研究，調查法國人對於全球4大戰爭或衝突的各方論述抱持何種看法。報告顯示，台灣論述獲最...

增國安護欄 美中續簽科技協定

拜登政府卸任倒數，美中為已執行四十五年的科技合作協定（STA）再延五年效期；美國國務院指出，這次收緊合作範圍，不涉及兩國...

美駐北京大使伯恩斯：不會讓二次「中國衝擊」發生

美國駐北京大使伯恩斯近日表示，中美關係可能是世界上最重要、最複雜的雙邊關係之一，但他重申，中國產能過剩構成的不公平競爭已...

美駐沖繩陸戰隊啟動「移師關島計畫」減輕美軍負擔 調動人數曝光

《美聯社》14日報導，為落實14年前達成協議，美陸戰隊啟動部分駐軍自日本沖繩基地移師關島的計畫，以減輕美軍負擔。據美日2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。