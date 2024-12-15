美駐北京大使伯恩斯：不會讓二次「中國衝擊」發生

美國駐北京大使伯恩斯近日表示，中美關係可能是世界上最重要、最複雜的雙邊關係之一，但他重申，中國產能過剩構成的不公平競爭已對美國產業造成威脅，美國無法承受第二次「中國衝擊」，美國不會讓這種事再發生。

彭博社報導，伯恩斯近日在接受專訪時表示，自己將百分之八十的時間用於管理美國與中國的競爭，其餘百分之廿的時間用於接觸，認為這是管理中美關係的「正確平衡」，有助於穩定世界最大兩個經濟體之間的關係。他指，儘管中美在俄烏衝突等問題上分歧依舊，但兩國關係「走在正確的道路上」。「我有信心，只要付出更多努力和時間，我們就應該走在正確的道路上」。

伯恩斯提到，美國「之前的政策確實是不與他們（中國）合作，制裁他們，可我們沒有看到結果—我們沒有看到（中方）任何行動」，「這就是為何我說我們是有選擇的」。

伯恩斯形容，中美關係可能是世界上最重要、最複雜的雙邊關係之一，主要是競爭。不過，他在談及「援俄」「網絡攻擊」「產能過剩」和涉港等問題，仍重申中國產能過剩構成的不公平競爭已對美國產業造成威脅，美國無法承受第二次「中國衝擊」，美國製造業崗位將大量流失，「我們不會讓這種事發生」。

伯恩斯稱，兩國關係的未來既取決於中國的行為，也取決於美國的決定。「兩個大國之間的任何關係，都是它們共同行動以及雙方選擇的結果」。