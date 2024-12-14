美駐沖繩陸戰隊啟動「移師關島計畫」減輕美軍負擔 調動人數曝光

《美聯社》14日報導，為落實14年前達成協議，美陸戰隊啟動部分駐軍自日本沖繩基地移師關島的計畫，以減輕美軍負擔。據美日2012年4月達成協議，目前駐紮於沖繩1.9萬名美陸戰隊官兵中的9,000人將撤離該地；其中，共4千人將分階段移師關島，而下一波撤軍的具體時間與細節迄今仍未公布。

根據美陸戰隊與日本防衛省聲明，陸戰隊第三遠征軍的100名士兵將是首批搬往關島的部隊，並負責初步後勤任務。美陸戰隊仍會持續防衛日本並維護印太地區的自由開放。將透過陸戰隊輪調日本、關島及夏威夷的方式，維持美軍在該區域的駐紮。

美聯社指出，日本已支付28億美元用於關島基地的基礎建設，剩餘部分將由美國自行吸收。兩國將持續合作開發陸戰隊基地布列茲營（Camp Blaz），該營地將成為駐關島陸戰隊的主要營舍。