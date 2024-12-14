自稱「有75%義大利血統」 阿根廷總統獲義國公民身分

義大利媒體13日援引政府消息人士報導，由於阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）有義大利血統，義大利政府已授予米雷伊義大利公民身分。

報導指出，米雷伊於13日晚間獲得義大利公民身分，並於當天晚間6點半與義大利總理梅洛尼會面，14日還將出席梅洛尼領導的「義大利兄弟黨」年度活動。

據了解，米雷伊的祖父母是義大利人，他將通過血統權獲得公民身分。米雷伊的祖父母於1926年從義大利南部卡拉布里亞遷往阿根廷。

於今年2月的一次義大利行中，米雷伊稱自己「75%是義大利人」，因為他的祖父母中有3人是義大利人，且他對「義大利歌劇有著難以置信的熱情」。

與此同時，他的妹妹兼首席顧問卡琳娜（Karina Milei）也將獲得義大利公民身分。

除了共同的義大利血統，米雷伊和梅洛尼還是密切的意識形態盟友。最近米雷伊贈送梅洛尼一件別具一格的禮物：一個自己手持電鋸的雕像。