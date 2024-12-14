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G7視訊峰會 日相石破茂：歐洲與印太安保日益緊密

中央社／ 東京14日綜合外電報導
日本首相石破。圖／法新社
日本首相石破。圖／法新社

日本首相石破茂在七大工業國集團（G7）領袖視訊會議上，對俄羅斯與北韓軍事合作進展表達嚴重憂慮，並認為歐洲與印度太平洋安全保障日益緊密相關，呼籲各國進行合作。

日本放送協會（NHK）報導，G7領袖視訊會議在日本時間昨天深夜到今天凌晨間舉行逾1小時，石破在會中談到俄國入侵烏克蘭時表示，「對包括派遣士兵在內的俄國與北韓軍事合作進展感到嚴重憂慮，這也直接影響到印度太平洋地區的安全保障」。

石破接著說，日本正評估針對參與提供俄國可轉用軍事物資且規避制裁的第3國團體等祭出追加制裁、提供烏克蘭度過寒冬的支援，及持續致力協助烏克蘭重建。

他強調，實現烏克蘭公正且持續的和平有其必要，G7應該團結一致持續給予支援。

另外，有關中東情勢，由於敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府被反抗軍推翻，石破認為國際社會必須對和平且穩定轉移政權提供協助。

至於印太地區情勢，石破考量到強化霸權主義行動的中國，認為志同道合國家加強合作很重要。

石破表示，維持及強化基於法治的國際秩序，是G7最重要的角色，「歐洲、中東及印度太平洋安保正變得日益緊密相關，希望成員國持續進行合作」。

G7 日本 烏克蘭

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