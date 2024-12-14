伊朗母艦朝美國射無人機？衛星影像曝3艘現蹤波斯灣 白宮說話了

美國新澤西州近日頻頻有人通報目擊到神祕無人機，有國會議員宣稱疑似來自東岸外海的伊朗母艦。商業內幕報導，最新獲取的衛星影像顯示，3艘伊朗無人機母艦現蹤該國南部海岸附近，距離美國東岸數千英里。

新澤西州共和黨聯邦眾議員范德魯（Jeff Van Drew）日前宣稱，這些不明飛行物體來自美國東岸附近一艘伊朗母艦，但遭到五角大廈斷然否認。

根據商業內幕取得美國衛星影像公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）12日拍攝的影像，3艘經過改裝的伊朗船隻，在伊朗南部海岸附近的波斯灣運載無人機。

報導指出，伊朗無人機母艦距離美國很遠，但並不代表美國不受無人機威脅。

自11月中旬以來，新州上空已通報數十起目擊事件，包括州內敏感軍事場所附近，以及靠近候任總統川普在貝明斯特（Bedminster）高爾夫球場的地點。

美國北方司令部表示，已了解並監控新州軍事場所附近未經授權的無人機飛行報告，包括皮卡汀尼兵工廠軍事基地（Picatinny Arsenal Military Base）和厄爾海軍武器站（Naval Weapons Station Earle）。

白宮國家安全委員會發言人柯比12日表示，沒有證據顯示這些神秘飛行物體跟外國實體或對手任務相關，或對國安或公共安全構成威脅，美方將繼續監控發展。