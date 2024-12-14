首度納入核武！CSIS台海兵推15回僅5次擊退解放軍 「最慘情況」曝光

金融時報13日報導，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）與麻省理工學院，首度針對台海戰爭中核武使用情境進行大型非機密兵棋推演，研究在2028年假想的台海戰爭中，哪些軍事狀況會使美中戰場指揮官動用核武，以及這將如何改變戰局。

愈來愈多美國專家建議華府增強核武能力，可能包括新的戰術武器，顯示華府與北京的核軍備競賽已初露端倪。但兵推發現，美國進一步增強核武能力，例如小型戰術核彈，對於威嚇中國在台海戰爭使用核武的作用不大。

在是否動用核武的決策上，扮演中國的團隊並未認為美國在自身投放核武的能力上有任何限制。

報告作者總結指出，美國政策制定者不應「為了與中國的衝突而開發超出現有核現代化計畫的新核武」，也不應「追求核武數量上的優勢，期待以此嚇阻中國使用核武」。

這次兵推與CSIS去年發布的傳統台海兵推有顯著不同。去年沒有給雙方核武的選項，結果顯示美方最有可能取得決定性勝利。

但在這次涉及核武的推演，15回中只有5次以解放軍撤退落幕，其中4次雙方均未使用核武。在所有情境中，美方僅有一次率先動用核武。

某次推演的結局讓台灣情勢回到戰前狀態。背景是中國先對台灣部隊發動核武攻擊，美軍則對在台解放軍使用戰術核武。這顯示透過有限度核武打擊，美國成功阻止解放軍在台行動，且並未進一步擴大衝突。

但在另外3次推演，美國與中國相互以核武毀滅彼此城市，導致數億人喪生。這是因為其中一方率先用核武攻擊敵軍，導致另一方對敵人本土施加報復性核打擊。兩種截然不同的情況凸顯核衝突的下場難料與災難後果。

另有5次推演以解放軍在台灣立足告終，1次則沒有明確結果。作者建議，美國應與盟友合作，評估在台海戰爭中可提出哪些讓步，以促使中國退讓，而不至於訴諸核武。