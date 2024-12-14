快訊

高雄駁二動漫開展 眼鏡蛇直升機、雲豹車...轟隆隆從天降落

蔣萬安「閃到腰」取消行程 林奕華曝傷勢：昨天比較嚴重

預售慘！從月賣1.6萬件變4,600 專家：狂歡派對開了燈

法國新總理白胡任務艱鉅 求各方和解避免政府停擺

中央社／ 巴黎13日專電
法國政壇中間派老將白胡（中），獲總統馬克宏任命為新總理。美聯社
法國政壇中間派老將白胡（中），獲總統馬克宏任命為新總理。美聯社

法國新總理終於出爐，為73歲的中間派領袖白胡。他在今天交接致詞中強調「和解」的重要性，並期許自己追隨法王亨利四世腳步。白胡將面對組閣及通過明年預算案的艱鉅任務，以避免政府停擺。

法國總統府13日宣布，總統馬克宏（EmmanuelMacron）任命各方共識人選的中間派領袖白胡（Francois Bayrou）為新任總理，賦予他帶領法國擺脫長達數月政治危機的艱鉅任務。

巴尼耶垮台後，馬克宏花了9天時間與各政黨領袖會面，在超出承諾的期限後，終於任命了新總理。歹戲拖棚，被反對黨極左派不屈法國（LFI）重量級人士班巴爾（Manuel Bompard）批評為「可悲的戲碼」。

法國國會4日通過總理巴尼耶（Michel Barnier）的不信任動議，內閣因撙節預算案遭杯葛而垮台。巴尼耶僅任職3個月就下台，為法國最短命總理，導致法國政壇再次陷入危機。

與執政黨結盟的民主運動黨（MoDem）主席白胡被任命接棒，成為馬克宏任期內第6位總理，更是法國今年的第4位總理，為法國史上前所未見，顯示法國內政的動盪以及國會的分裂程度，政治危機一再上演。

13日法國時間下午5時，巴尼耶與白胡舉行交接儀式。白胡上任的第一個挑戰，便是籌組能獲分裂國會滿意的新政府。

接下來的緊急任務，則是研議2025年預算案並爭取國會通過，其中社會安全預算法案更將影響「政府存續」。年關將近，明年預算卻一條都沒通過，公共預算與審計部長聖馬旦（Laurent Saint-Martin）甚至公開表示，擔憂國家「停擺」。

白胡在交接儀式致詞中強調，「所有人都理解任務的艱難，也都認為有一條能團結而非分化的道路。我想和解是必要的」。

他在演說中提及今天恰逢法王亨利四世誕辰週年，亨利四世出生西南部城市包市（Pau），白胡則正是包市市長。16世紀宗教戰爭四起，亨利四世努力尋求新舊教間的和解與妥協，被後世稱為「和解之王」，白胡期許自己追隨其腳步。

然而，倒閣的威脅如影隨形，白胡還沒坐穩總理之位，不信任動議的可能性立刻蠢蠢欲動。主導國會最大陣營新人民陣線（NFP）的不屈法國揚言，將對所有並非來自新人民陣線的總理祭出不信任動議，包括白胡。

極右派國民聯盟（RN）黨魁巴德拉（JordanBardella）則在新總理人選出爐後表示，「基本上不會參與動議」。不過該黨精神領袖瑪琳．雷朋（MarineLe Pen）也批評，白胡出線只是「馬克宏主義的延伸」，「只會走向死路」。

左翼的社會黨（PS）與生態綠黨（EELV）都表示目前願意支持內閣，前提是白胡不得動用憲法第49.3條。終極武器第49.3條讓法案不需經議員投票，得以強制通過；動用第49.3條後，反對黨有權於24小時內對內閣提出不信任動議，若通過則倒閣成功、法案撤銷。

傳統右派共和黨（LR）則說願意在有條件的情況下支持總理，並依照法案進行調整，但與白胡合作將比與巴尼耶容易。

白胡為政壇老將，30歲由教師轉戰地方政壇，一路向上，並於2002、2007與2012年三度問鼎總統大位，雖然人氣不差，卻從未進入第二輪選戰。2007年他創立民主運動黨，以中間派自居。2017年他深思後放棄四度競選，將選票讓給同樣主打中間派的馬克宏。

內閣 法國 馬克宏

延伸閱讀

被酸嫁馬克宏是戀童癖 法第一夫人怒告4名網友

法國總統馬克宏計畫明年訪陸 港媒：為結束俄烏衝突尋求幫助

急尋新總理…法國內閣陷空轉 馬克宏將與在野黨協商

巴黎聖母院再開幕！澤倫斯基赴巴黎與川普、馬克宏見面 烏法各有煩憂

相關新聞

智利規模6.4地震！「半個國家」狂晃45秒 未發布海嘯警報

智利中部13日晚間發生規模6.4地震，當局未發布海嘯警報，目前也未傳出重大災情，但全國一半地區都能感受到明顯搖晃，根據當...

美國CSIS兵推建議：美中若武裝衝突應允許以常規武器打擊中國大陸

據俄羅斯衛星通訊社，美國戰略和國際研究中心（CSIS）和麻省理工學院（MIT）建議說，如果發生中美武裝衝突，美國應允許美...

法國新總理白胡任務艱鉅 求各方和解避免政府停擺

法國新總理終於出爐，為73歲的中間派領袖白胡。他在今天交接致詞中強調「和解」的重要性，並期許自己追隨法王亨利四世腳步。白...

立陶宛新政府宣誓就職 施政聚焦國防與對台合作

立陶宛國會12日批准政府提出的施政草案，總理帕魯克斯及其內閣14名部長宣誓就職。新政府的核心政策包括提升國防預算、持續支...

俄國安會副主席：西方挑唆建立台灣國家、民族或語言的企圖是不可行的

剛結束兩天對中國工作訪問的俄羅斯國家安全會議副主席梅德韋傑夫，在俄羅斯《國際生活》雜誌上撰文指出，台灣是中國固有的不可分...

韓半導體強國夢被台積壓制 三星為何失去李健熙精神？

南韓的「護國神山」三星電子財報不如市場預期，韓媒指現在的三星已經看不到李健熙精神，司法風險更成為沉重負擔，例如須回應政府「半導體強國」的目標大規模投資，激怒主要競爭對手台積電，反而讓三星處於更不利的地位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。