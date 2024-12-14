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英義日合作研發新一代超音速戰機 預計2035年服役

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導

英國、義大利日本今天成立一間合資企業，計劃在2035年前發展出下一代超音速戰鬥機，取代歐洲目前的「颱風」（Typhoon）戰機

法新社報導，英國航太系統公司（BAE Systems）、義大利防衛及航太集團李奧納多（Leonardo）、日本航空機產業振興株式會社（JAIEC），將分別持有新合資企業各1/3股份，並透過新聞稿宣布，此舉代表「國際航太與國防工業的關鍵時刻」。

日本航空機產業振興株式會社是一家由日本三菱重工業公司（MHI）和日本航空宇宙工業會（Society ofJapanese Aerospace Companies）共同投資的公司。

英國航太系統公司執行長伍德本（CharlesWoodburn）表示：「今天的協議是我們與業界夥伴數月合作的結晶，也是參與這項具重要戰略意義計畫的每個人辛勤工作的證明。」

伍德本補充表示，這個合資企業將「匯集相關公司的重大優勢與專業知識，打造一個創新組織，引領下一代作戰空中系統的研發，為合作夥伴國家在未來數十年創造長期、高價值與技術取向的就業機會」。

英義日合作夥伴已同意在「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program）下成立一間新公司。「全球空戰計畫」是英國、日本和義大利於2022年發起的一項跨國計畫，目的在研發第6代隱形戰機以取代颱風戰機與日本的F-2戰機。

這個合資公司預計將於2025年中成立，將負責「全球空戰計畫」戰機的設計和研發。

未來飛機的製造與組裝，將分包給英國航太系統公司、義大利防衛及航太集團李奧納多（Leonardo）、日本三菱重工業公司，以及範圍更廣的供應鏈。

這項計畫所生產的飛機將於2035年上線，速度領先由法國、德國與西班牙合組的歐洲競爭對手「未來空中作戰系統」（FCAS），預計所生產的飛機將服役至2070年。

戰機 日本 義大利

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