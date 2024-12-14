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日國安專家接受德媒專訪：東西須合作對台危機做準備

中央社／ 柏林13日專電

日本資深外交官兼原信克（Nobukatsu Kanehara）在德國「明鏡周刊」專訪中指出，中國正在致力成為全球霸權，「我們必須對一個可能的台灣危機做準備」，西方國家應避免對中共領導人習近平發出分歧與自我弱化的錯誤信號。

現年65歲的兼原信克（Nobukatsu Kanehara）在2012年至2019年擔任前日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）內閣國安顧問，歷經川普（Donald Trump）的第一任期；現為東京笹川和平基金會（Sasakawa PeaceFoundation）執行董事。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）記者華格納（Wieland Wagner）於12日針對當前東亞局勢在東京專訪兼原信克。

華格納指出，中國對台灣施加更多軍事壓力；北韓推進核武計畫，並以軍隊與武器支持俄羅斯入侵烏克蘭戰爭；與日本友好的南韓總統尹錫悅（Yoon SukYeol）近期因戒嚴風波引發一場國家危機，讓該區陷入不確定性，現在東亞的安全局勢似乎比當時更具爆炸性。

兼原信克說，此區域當前面對的最大不確定因素更多來自於美國總統當選人川普，「川普在他第一任期曾說過，『我不需要南韓』，今天他的人仍說著，『讓我們從韓國撤出我們的軍隊』」。如今南韓成為相當大的經濟體，擁有約50萬名士兵及各一支龐大的海軍和空軍。

兼原信克說，「日本需要南韓」，不只是為了嚇阻北韓，同時也針對中國，及中國可能對台灣的衝突，「現在只能希望川普能夠理解這點，但對此我表示懷疑」。

兼原信克說，「安倍曾告訴川普，本世紀亞洲將會超越美國和歐盟，在全球經濟產出約60%，任何不參與亞洲事務的人將會失敗。川普中意這點，然後將其納入為自己的策略」，當時安倍用一個相當簡單的解釋說服川普維持美國在亞洲的存在。

兼原信克表示，川普是一名商人，如果他相信可以從中獲利，他肯定會做。「我們必須向他表明，中國正在致力成為全球霸權」，如果川普堅持其「讓美國再次偉大」口號，他就必須面對中國的競爭，而他如果想贏，只能與盟友像是日本密切合作。

華格納指出，川普曾表示他將盡快結束烏克蘭衝突，這意味著最終可能減少美國對基輔的軍事援助，至於亞洲怎麼看待這個宣示，「台灣難道不該擔心，如果受到中國攻擊而被美國拋棄嗎？」

兼原信克說，中國宣傳「看看烏克蘭，他們也不能依賴美國」，但從歷史上來看，美國與台灣的關係比烏克蘭還要緊密，台灣事實上是西方陣營的一部分，美國曾在台灣駐軍，且在1979年與台灣斷交而與北京關係正常化化後，美國國會便討論通過「台灣關係法」（TRA）。

他指出，「如果台灣發生衝突，日本與美國肯定會直接參與其中」，根據美日同盟合約，美國有義務保衛日本，美國有權使用在日本的基地，並以其為據點在東亞發動軍事行動。

兼原信克認為，中國不會真的發動戰爭，「因傳統上中國只會涉險發動其認為具有獲勝可能的戰爭」，且中國經濟正在走弱，若習近平靈機一動，把內部不滿透過戰爭轉至外部，「這將對全球經濟帶來災難性後果」。

兼原信克表示，屆時歐洲與美國公司必須從東亞撤出，特別是對在中國投資的公司將損失大量資金，西方必須避免對習近平發出分歧與自我弱化的錯誤信號，「我們絕對不能鼓勵習近平做出誤判」。

此外，他也說，目前歐洲人尤其專注歐洲，而日本關注太平洋，這必須有所改變，「我們必須全球共同合作」。如果北韓加入俄羅斯對抗烏克蘭戰爭，「我們必須對其懲罰，也早該這樣做」，像是北約（NATO）與日本透過海上封鎖，共同切斷北韓輸送武器的走私路線。

兼原信克說，中國不滿北韓支持俄羅斯入侵烏克蘭，但又一直向俄羅斯靠攏，無論如何俄羅斯對中國來說仍是用以弱化西方的重要的夥伴，「中國避免對俄羅斯直接軍事支持，但也在看北韓到底怎麼做」。

川普 日本 美國

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