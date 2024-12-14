美國CSIS兵推建議：美中若武裝衝突應允許以常規武器打擊中國大陸

據俄羅斯衛星通訊社，美國戰略和國際研究中心（CSIS）和麻省理工學院（MIT）建議說，如果發生中美武裝衝突，美國應允許美國軍人打擊中國大陸。

在中美因台灣發生衝突時的建議清單中說：「在發生戰爭時，不阻撓美國武裝力量使用常規武器打擊中國大陸。」報告指出，美國應打擊位於港口中的中國兩棲戰艦，位於空軍基地中的飛機，以及指揮所和通訊樞紐，對中國造成重大破壞。報告說，這種「有限打擊」應導致中國遭受損失，迫使北京轉移兵力防禦本土。

CSIS在其網頁公布其兵棋推演的研究結果。CSIS稱，這項研究探討了中國入侵台灣的核子動態，在這樣的衝突中，什麼因素對使用核武造成了最大的壓力？如果使用核武會發生什麼事？為了回答這些問題，CSIS-MIT團隊修改了現有的中美兵棋推演，將核武納入其中，並運行了15次。

它稱，當中國團隊陷入危機時，使用核武的最大壓力來了：他們的入侵面臨失敗的危險，可能會威脅到中國共產黨的統治。為了勸阻中國不要為了政權存續，孤注一擲地使用核子武器以挽救它在常規戰役上的失敗，美國的外交手段要比核邊緣政策重要得多。因此，它建議，美國必須做好準備，成功發動一場高端常規戰爭，同時為對手提供保全面子的出口。否則，就會面臨核子浩劫的風險。

俄通社則報導稱，報告作者認為，中國為報復美軍攻擊而實施核打擊的危險很小。報告說：「美國的這種打擊（常規戰爭）有缺點……，但中國實施核報復的風險似乎低於以前的預想。」

作者指出，這些「缺點」是北京可能對美國的空軍基地和防空系統進行報復性打擊，或以其他方式遏制美國的戰鬥機。

此外，CSIS和MIT也建議美國的政治和軍事領導人應「熟悉」與中國開戰可能造成重大傷亡的可能性。報告作者指出，選擇到2028年的規劃期間有兩個原因。首先，許多美國官員稱，正是在此期間存在中國入侵台灣的風險，這可能導致美國干涉以支持台灣；其次，五角大廈為制定預算所做的五年期未來防禦計劃將於2028年結束。