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美國CSIS兵推建議：美中若武裝衝突應允許以常規武器打擊中國大陸

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國智庫美國戰略和國際研究中心與麻省理工學院團隊進行中國入侵台灣時的核子動態兵棋推演。CSIS網站
美國智庫美國戰略和國際研究中心與麻省理工學院團隊進行中國入侵台灣時的核子動態兵棋推演。CSIS網站

據俄羅斯衛星通訊社，美國戰略和國際研究中心（CSIS）和麻省理工學院（MIT）建議說，如果發生中美武裝衝突，美國應允許美國軍人打擊中國大陸。

在中美因台灣發生衝突時的建議清單中說：「在發生戰爭時，不阻撓美國武裝力量使用常規武器打擊中國大陸。」報告指出，美國應打擊位於港口中的中國兩棲戰艦，位於空軍基地中的飛機，以及指揮所和通訊樞紐，對中國造成重大破壞。報告說，這種「有限打擊」應導致中國遭受損失，迫使北京轉移兵力防禦本土。

CSIS在其網頁公布其兵棋推演的研究結果。CSIS稱，這項研究探討了中國入侵台灣的核子動態，在這樣的衝突中，什麼因素對使用核武造成了最大的壓力？如果使用核武會發生什麼事？為了回答這些問題，CSIS-MIT團隊修改了現有的中美兵棋推演，將核武納入其中，並運行了15次。

它稱，當中國團隊陷入危機時，使用核武的最大壓力來了：他們的入侵面臨失敗的危險，可能會威脅到中國共產黨的統治。為了勸阻中國不要為了政權存續，孤注一擲地使用核子武器以挽救它在常規戰役上的失敗，美國的外交手段要比核邊緣政策重要得多。因此，它建議，美國必須做好準備，成功發動一場高端常規戰爭，同時為對手提供保全面子的出口。否則，就會面臨核子浩劫的風險。

俄通社則報導稱，報告作者認為，中國為報復美軍攻擊而實施核打擊的危險很小。報告說：「美國的這種打擊（常規戰爭）有缺點……，但中國實施核報復的風險似乎低於以前的預想。」

作者指出，這些「缺點」是北京可能對美國的空軍基地和防空系統進行報復性打擊，或以其他方式遏制美國的戰鬥機。

此外，CSIS和MIT也建議美國的政治和軍事領導人應「熟悉」與中國開戰可能造成重大傷亡的可能性。報告作者指出，選擇到2028年的規劃期間有兩個原因。首先，許多美國官員稱，正是在此期間存在中國入侵台灣的風險，這可能導致美國干涉以支持台灣；其次，五角大廈為制定預算所做的五年期未來防禦計劃將於2028年結束。

核武 美國

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