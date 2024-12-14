俄國安會副主席：西方挑唆建立台灣國家、民族或語言的企圖是不可行的

剛結束兩天對中國工作訪問的俄羅斯國家安全會議副主席梅德韋傑夫，在俄羅斯《國際生活》雜誌上撰文指出，台灣是中國固有的不可分割的一部分，西方挑唆的建立台灣國家、民族或語言的企圖是不可行的。

據俄羅斯衛星通訊社，梅德韋傑夫的文章《論國家認同與政治選擇：俄羅斯與中國之經驗》發表在俄羅斯《國際生活》雜誌。梅德韋傑夫寫道：「台灣是中國固有的不可分割的行政部分。西方挑唆的建立台灣國家、民族或語言的企圖是人為的，因此是不可行的。」

他在文中提到，「2024年12月11日至12日應中共中央邀請，我對中華人民共和國進行了國事訪問，這次訪問又一次展現了俄羅斯和中國雙邊關係前所未有的高水平。梅德韋傑夫指出，兩國間沒有禁止討論的主題。

梅德韋傑夫表示：「在與中國夥伴會談期間談及了烏克蘭問題、敘利亞危機以及對抗繞過聯合國安理會採取的單方面經濟限制的問題。」

而在這一篇文章中，梅德韋傑夫也表示，俄羅斯和中國將共同解決歷史遺留問題，兩國肩負人類現在與未來的責任。

他在《國際生活》雜誌上發表的這篇文章中寫道：「儘管多極世界的形成使全球發生根本性變化，但幾十年來始終不變的常量仍然存在。

他指出，俄中兩國人民之間的友誼和睦鄰關係建立在深厚的歷史傳統之上；並提到，2024年是俄中兩國建交和中華人民共和國成立75週年。

梅德韋傑夫於12月11日抵達中國，進行為期兩天的工作訪問，這是2022年12月後梅德韋傑夫再次訪華。中國外交部發言人毛寧表示，梅德韋傑夫訪華是中俄之間重要的高層交流。

報導稱，北京認為台灣是中國不可分割的一部分，堅持「一個中國」原則是其他國家希望與中國建立或維持外交關係的先決條件。美國也遵守「一個中國」和不承認台灣獨立的原則，儘管該國與台北在各個領域保持密切聯繫，並向台灣提供武器。