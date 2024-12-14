前美國眾院議長裴洛西訪盧森堡受傷 入院治療
前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）辦公室今天指出，裴洛西在訪問盧森堡紀念第二次世界大戰的關鍵戰役時受傷，入院治療。
法新社報導，裴洛西的發言人在聲明中指出，這位84歲的民主黨人和兩黨國會代表團前往盧森堡，參加二戰「突出部之役」（Battle of the Bulge）80週年紀念活動。
這名發言人表示：「裴洛西在公務活動中受傷，被送往醫院接受評估。」
發言人說，裴洛西「目前受到很好的治療」，「她持續在工作，但很遺憾未能參與代表團接下來的行程活動」。
裴洛西是美國最具影響力的民主黨人士之一，也是首位眾院女性議長。
她目前為加州選出的眾院議員，在國會山莊仍具有相當大的影響力。
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