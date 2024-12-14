北約秘書長 籲盟邦須建立「戰時心態」

北約（ＮＡＴＯ）秘書長呂特十二日在比利時布魯塞爾發表自十月就任後首場重要演說，除了示警中國大陸及俄羅斯快速擴增軍備非常危險，還呼籲北約必須建立「戰時心態」，大幅增加國防開支，為未來與俄國發生衝突做好準備。

呂特表示，「中國也正霸凌台灣，並以可能癱瘓我們社會的方式，試圖染指我們的重要基礎設施」。

呂特說，俄國正為了與烏克蘭和北約的長期對抗做準備，當前情勢是他至今所見最糟，「我們還沒備妥應對四至五年內將發生的事」，並呼籲成員國大增國防支出。

呂特還說，北約國家將國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之二用於國防開支已不足夠，需做出政治決定增加國防預算，否則未來將為戰爭付出更高代價，尤其光明年，俄國國防開支就可能占ＧＤＰ的百分之七或八。

北約指出，卅二個會員國中，預計今年有廿三個能符合ＧＤＰ占比百分之二的目標要求。

呂特指稱，中國認同並支持俄國總統普亭改變世界秩序的企圖心，須對此予以正視，包括從二○二○年擁有二百枚核彈頭，至二○三○年即將逾一千枚，而且缺乏透明度又沒有限制。

呂特提醒，由於中俄正快速擴增軍備，「我們有可能會落後，這很危險」，「中國擁有先進武器系統的速度比美國快五、六倍」，而十年前還沒有一家中國軍工企業居全球前十大，如今已有三至四家。

呂特坦言，歐洲國防產業的規模太小、太慢又太分散，需建立「戰時心態」，並呼籲用退休基金投資國防工業，還喊話歐洲國家政府改變冗長的採購流程、提供軍火商長期合約和開闢新生產線，以強化軍備自主能力。