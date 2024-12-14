法國新總理 老將貝胡出線

歐洲政治新聞網Politico.eu及法新社等外媒十三日報導，總統馬克宏準備任命新總理。消息人士說，他當天上午與中間派老將貝胡（Francois Bayrou）會談。法國總統府艾里賽宮同日即聲明，任命貝胡為新總理。

貝胡現任馬克宏的盟友「民主運動黨」（MoDem）黨魁。法國前總理巴尼耶四日在國會通過不信任案後下台。

馬克宏與貝胡十三日上午一早八點半就碰面，會談近二個小時。法媒同日曾報導，兩人談話的氣氛不佳，一度傳出貝胡最後將出局。外界預料接下來幾天，貝胡可望組成新政府。

巴尼耶下台後，外界原預料馬克宏會在五日的全國演說宣布新總理，之後他在十日跟各黨領袖會面時聲稱會在兩天內任命新總理，如今也過了期限。一位馬克宏的幕僚說，馬克宏已結束人事任命的諮詢。

馬克宏十三日訪問波蘭，但提早結束訪問，顯然旨在返國敲定總理人事。

七十三歲的法國政壇老將巴尼耶在任三個月就黯然下台，其繼任者將成為馬克宏總統任內第六位總理。

外界指稱同樣高齡七十三歲的貝胡是馬克宏首選，但左、右翼均不滿意。左翼認為貝胡會繼續推動馬克宏的政策，卸任後仍具影響力的右翼前總統沙克吉也不喜歡他。