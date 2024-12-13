法國新總理人選出爐 馬克宏任命前司法部長貝魯接任

美國CNN報導，法國總統馬克宏13日宣布，任命前司法部長貝魯（Francois Bayrou）為新總理。馬克宏辦公室在前總理巴尼耶因不信任動議通過而被迫下台後一周，宣布了這項人事任命。

貝魯曾三度競選總統，後於2017年支持馬克宏。73歲的他是中間派政黨民主運動黨（MoDem）的創辦人兼領袖，目前擔任西南部城市波城（Pau）市長。

貝魯現在必須組成政府，並在嚴重分歧的國會尋求通過預算。

前總理巴尼耶組成的少數政府僅三個月就垮台，因為他們試圖通過一項2025年預算案，這包含價值600億歐元的增稅措施，而巴尼耶試圖在不經投票表決的狀況下推動這個議程。法國左派和右派議員聯手發動不信任動議，推翻巴尼耶。

貝魯將接手這項挑戰，他必須在21日以前通過自己的預算案。標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）指出，雖然法國政府錯過期限還是能立法通過一份「財政連續性法」（fiscal continuity law），避免政府停擺，但支出將被限制在2024年水平。