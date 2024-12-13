無國界記者年度報告出爐 這國仍是全球最大記者監獄

（德國之聲中文網）國際人權組織「無國界記者」（Reporters Without Borders，簡稱RSF）周四（12月12日）發布的年度報告顯示，2024年全球至少有54名記者因工作被殺害，其中近三分之一發生在加薩地帶。全球監禁記者人數增加，大陸是全球最大記者監獄。

截至11月底的數據顯示，今年記者被殺害人數與去年相當，戰地報道尤其危險。在54名被殺害的記者中，有31人喪生於沖突地區，這是五年來的最高記錄。報告指出，以色列與哈馬斯作戰的加沙地帶，是目前記者最危險地區。

根據RSF統計，截至上月底，加薩地帶已有超過145名媒體工作者喪生，其中至少有35人的死亡與工作直接相關。RSF仍在繼續調查，確認並譴責那些對新聞工作者的蓄意襲擊。

自戰爭開始以來，在以色列和黎巴嫩分別有兩名和5名記者被殺害。

2024年在巴基斯坦有7名記者遇害，在孟加拉國的抗議活動中有5名記者遇害，亞洲成為記者死亡人數第二多的地區。

報告顯示，目前全球共有550名記者被監禁。今年，被關押記者的人數上升了7.2%，其中俄羅斯新增8人，以色列新增17人。

全球四大記者監獄--大陸（124人，包括香港的11人）、緬甸（61人）、以色列（41人）和白俄羅斯（40人）--關押了全球近一半的被拘記者。

報告稱，監禁記者已成為壓制新聞自由的武器，尤其是在俄羅斯入侵烏克蘭和以色列對加沙的軍事行動中。俄羅斯關押的記者人數為38人，其中包括19名獨立的俄羅斯和烏克蘭記者。

55名記者被劫為人質，近100名記者失蹤

目前全球共有55名新聞工作者被劫為人質，70%在敘利亞。他們中的大多數是在戰爭期間被「伊斯蘭國」綁架。十年過去了，這些人質的信息仍然難以獲悉。巴夏爾．阿塞德政權的崩潰帶來了一絲希望。

2024年新增記者人質2人，被胡塞武裝在也門綁架。

目前仍有近100名記者在全球34個國家失蹤，原因通常在於專制或不負責任的政府。

針對記者受害的戰爭罪指控

RSF呼籲采取緊急行動保護記者及新聞行業。該人權組織總干事蒂博·布魯丁（Thibaut Bruttin）說：「這些記者不是自然死亡，而是被殺害的；不是自願被囚，而是遭政權關押的；不是無故失蹤，而是被綁架的。這些罪行往往由政府和武裝團體完全不受法律制約的情況下組織策劃，嚴重違反國際法，卻又總是逍遙法外。我們需要采取行動，提醒自己，作為公民，這些記者為我們的知情權而付出了生命。我們必須繼續記錄、命名、譴責、調查，並確保正義得到伸張。記者的犧牲絕非宿命。保護信息提供者，就是保護真相。」

RSF已向國際刑事法院（ICC）提起了四項針對記者受害的戰爭罪指控。

自1995年以來，RSF根據每年1月1日至12月1日的數據進行年度記者受害情況統計。

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